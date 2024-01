Baldur's Gate 3 vient d'accueillir sa première mise à jour sur consoles et PC. Un patch qui corrige de nombreux problèmes et ajoute une fonctionnalité pratique.

Baldur’s Gate 3 s’est imposé comme le jeu de l’année 2023. Larian Studios était sans doute loin de se douter que la sortie d’early access de son CRPG allait créer un véritable raz-de-marée. Résultat, en plus d’ouvrir tout un genre jugé de niche au grand public, sa dernière production a coiffé au poteau des productions AAA attendues comme Starfield, Hogwarts Legacy ou encore Marvel’s Spider-Man 2. Un véritable tour de force et le studio belge ne compte pas s’arrêter là. Les équipes continuent activement de suivre le jeu et de l’améliorer au gré des retours des joueurs. Après une pause bien méritée, elles se sont remises au travail et apportent aujourd’hui un sixième hotfix pour Baldur’s Gate 3.

Le hotfix 16 de Baldur's Gate 3 disponible

Moins de six mois après sa sortie, BG3 continue de s’améliorer. Larian Studios déploie régulièrement de nouvelles mises à jour du jeu s’attaquant à des problèmes parfois critiques, parfois qui optimisent les performances ou certains aspects du gameplay. Quelques fonctionnalités inédites sont encore attendues, dont le fameux mode photo. En attendant une update majeure qui apportera de véritables nouveautés, les équipes corrigent plusieurs soucis au travers du hotfix #16. Un patch mineur bien plus imposant que d’habitude, qui s’attaque avant tout à de multiples bugs et problèmes, dont certains pouvaient bloquer la progression.

Parmi les correctifs de cette mise à jour de Baldur’s Gate 3, il sera désormais possible d’utiliser en un clin d'œil les objets de quête qui auraient été envoyés par erreur, ou non, dans le camp. Cela permettra par exemple aux joueurs qui auraient stocké le luth de Minthara sans le retrouver pour avancer dans sa quête et sans avoir besoin de retourner au camp. On ne fera pas mieux comme poches magiques. Au rayon des améliorations, la cross-save arrêtera de synchroniser les sauvegardes utilisant du contenu moddé sur PC afin qu’elles soient utilisables sur consoles. Cazador aura désormais trois variations d'attaque qui changeront selon son nombre de charges. Plus il en a, plus le vampire sera redoutable. Bonne chance Astarion !

Les problèmes Xbox bientôt corrigés

Pour le reste, ce hotfix #16 de Baldur’s Gate 3 corrige plusieurs problèmes de textures, qui apparaissaient à la baisse après de longues sessions de jeu ou dans le créateur de personnage. L’erreur 701 qui empêchait de sauvegarder a elle aussi été résolue, tout comme de nombreux soucis provoquant divers crashs et problèmes de progression. Cette nouvelle mise à jour est maintenant disponible au téléchargement sur PC, Xbox Series et PS5. Toujours pas de correctif pour les problèmes de sauvegarde sur Xbox, mais la firme américaine a trouvé l'origine du problème. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce souci gênant n'appartienne définitivement au passé.