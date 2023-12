Baldur's Gate 3 a considérablement évolué depuis son lancement en version finale, grâce aux multiples mises à jour apportées par Larian Studios. Même après une mise à jour majeure récente, le studio ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Larian continue de nourrir de grands projets pour son RPG, comme en témoigne ce tout dernier correctif. Ce dernier apporte des ajustements appréciables, soulignant l'engagement continu du studio envers l'amélioration du jeu.

Un beau patch pour Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 est très suivi par son studio. Et le RPG le démontre avec son tout dernier hotfix 15, une mise à jour particulièrement bienvenue. Ce correctif cible spécifiquement les crashs fréquents dans certaines situations, affectant les joueurs sur Xbox, notamment. Avec cette mise à jour, Baldur's Gate 3 s'annonce encore plus stable, plus raffiné et moins sujet aux bugs. On vous a dressé la liste des changements à connaitre, histoire de s'y retrouver :

Crashs et Blocages :

Correction d'un crash potentiel lors d'une autosauvegarde après un changement de niveau.

Correction d'un crash en multijoueur pouvant survenir pour le client lorsque l'hôte charge une sauvegarde après un écran de Game Over.

Résolution d'un crash lié à la suppression d'objets physiques.

Correction d'un crash se produisant lors du désarmement d'un PNJ deux fois pendant un combat, lui faisant lâcher deux armes différentes, l'incapacitant et terminant le combat sans le tuer, puis retirant la condition d'incapacitation.

Résolution d'un problème empêchant le chargement d'une sauvegarde initiée avec un mod désormais manquant.

Correction d'un crash sur Xbox en cas de perte de connexion internet pendant la modification d'un nom de lobby.

Résolution d'un crash potentiel sur Xbox lié à la vérification de la possession de l'Édition Deluxe.

Correction d'un crash survenant lors du passage au Mode Honneur.

Correction d'un crash lors du changement de niveau.

Cela concerne aussi le multijoueur

Performance et Code :

Correction de problèmes de performance potentiels à la fin de la cinématique où Ombrecoeur est dans le Temple de Shar

Correction d'un problème de mémoire lors de la fermeture de conteneurs avec une manette.

Correction de la fonction de Qualité Modèle Faible ne fonctionnant pas toujours comme prévu.

Correction d'un problème faisant entrer certains objets spéciaux, comme l'Idole de Silvanus, dans un état incorrect lorsqu'ils sont déplacés vers un Coffre de Voyageur.

Réduction de l'utilisation de la mémoire liée au skinning d'animation (une technique utilisée dans l'animation 3D pour donner vie à des personnages ou des objets)

Multijoueur :

Correction des Coffres de Voyageur disparaissant parfois lors du changement au Mode Honneur dans les Paramètres Multijoueur.

Résolution d'un problème en multijoueur où le client prenait le contrôle de l'avatar de l'hôte si ce dernier contrôlait un compagnon et que le client rejoignait la partie en écran partagé.

Résolution d'un problème en multijoueur où un joueur se reconnectant ne récupérait pas correctement ses personnages.

Correction empêchant le Joueur 2 de préparer des sorts si le Joueur 1 déplace son focus durant une partie en écran partagé.

Et pour finir...

Déroulement et Gameplay :

Résolution d'un problème empêchant de parler aux PNJ au camp en y allant via le bouton Long Repos.

Correction de certains comportements erronés de personnages vraisemblablement introduits dans le Patch 4.

La quête 'Deal with the Devil' prend désormais en compte différents résultats dans l'Épilogue.

Correction empêchant les compagnons de sauter en suivant le personnage joueur.

Correction d'un problème où terminer le tutoriel avec seulement Lae'zel en vie empêchait de sauvegarder le jeu dans l'Acte I.

Résolution de la fin abrupte du dialogue de Gayle lorsque vous lui demandez ce qu'il voulait montrer.

Correction des factions de joueurs devenant parfois hostiles les unes envers les autres à tort.

Correction de la compétence Créer ou Détruire de l'Eau

Autres Corrections :