Baldur’s Gate 3 continue chaque jour d’attirer des centaines de milliers de joueurs, que ce soit sur PC ou PS5. Les verts se joindront très prochainement à la fête, mais en attendant Larian Studios continue de peaufiner l’expérience de celui qui s’est imposé comme le RPG de l’année. Peu de temps après l’arrivée du cinquième patch majeur apportant son lot de nouveautés et des milliers d’améliorations et de corrections de bugs, le studio en remet une couche. Une nouvelle mise à jour a été déployée ce weekend et elle corrige quelques problèmes gênants apparus ces derniers jours.

Baldur's Gate 3 corrige une poignée de problèmes

Larian Studios poursuit son suivi de BG3. Trois mois après la sortie de son dernier CRPG, le studio belge n’en a pas encore fini. La version Xbox Series devrait pointer le bout de son nez lors des Game Awards 2023, ou un peu après, mais les développeurs n’en oublient pas pour autant les autres moutures. Preuve en est avec la mise à jour colossale #5 qui a apporté tout un tas de nouveautés et de changements demandés. En tête d’affiche, un nouvel épilogue, deux nouveaux modes de jeu, un inventaire plus intuitif et plein d’autres choses encore. Quelques jours plus tard, les équipes déploient un nouvel hotfix pour Baldur’s Gate 3. Un petit patch qui s’attaque avant tout à des problèmes de crash, de l’interface utilisateur qui disparaît après un long repos en multijoueurs, des soucis d’affichage pour les infobulles et quelques autres soucis supplémentaires.

Patch notes du hotfix #12