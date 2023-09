La durée de vie de Baldur's Gate 3 est titanesque. C'est bien simple, selon vos choix et votre désir de compléter les quêtes annexes, votre expérience de jeu peut varier entre 75 heures (en ligne droite) et 200 heures. Forcément, dans le lot, on peut s'attendre à quelques surprises et même à des segments cachés. C'est le moins que l'on puisse dire.

Un segment secret de Baldur's Gate 3 (sans spoil)

Il y a quelque temps, Neil Newborn, comédien de doublage de Baldur’s Gate 3 qui incarne Astarion, avait expliqué qu'il existait une portion conséquente du jeu que personne n'avait encore découverte. En effet, selon lui, Baldur’s Gate 3 dissimulerait environ deux heures de gameplay extrêmement difficiles à trouver. Le jeu, avec sa quantité massive de contenu, ses multiples chemins possibles, et ses centaines de personnages à rencontrer offre une rejouabilité impressionnante. Ce qui explique qu'il puisse être difficile d'en découvrir certains segments. D'ailleurs, de nombreux commentaires récents sur le clip YouTube semblent indiquer que beaucoup de joueurs n'ont toujours pas trouvé ce secret, près d'un mois après qu'il l'ait évoqué.

Jusqu'à présent, les fans ont essayé à peu près tout ce qu'ils pouvaient imaginer pour trouver tous les aspects du jeu. Néanmoins, les joueurs continuent de découvrir de nouveaux dialogues, comme cette scène où Karlach brise le quatrième mur et s'adresse directement au joueur de Baldur’s Gate 3. Les joueurs ne devraient donc pas être trop surpris d'apprendre qu'il y a encore plus de choses à découvrir dans ce RPG massif.

Les développeurs de RPG aiment glisser des secrets. Dans Skyrim à l'époque, on pouvait par exemple trouver une référence au film 300, avec la présence du cadavre du Perse qui est projeté dans le puits par Leonidas. On imagine donc combien un titre comme Baldur's Gate 3 est un terrain de jeu idéal pour glisser des secrets.

L'explication (en spoil)

Attention, cette portion de la news contient des spoilers. La quête reste encore secrète pour beaucoup, mais certains joueurs ont tout de même pu la découvrir, comme l'explique le studio Larian lui-même. Les commentaires de Neil provenaient d'une séance de dédicaces qu'il a faite peu après le lancement du jeu. Depuis, les joueurs ont trouvé la quête et les répliques dont il parlait. En fait, il y a une quête hors des sentiers battus au monastère de Rosymorn qui vous récompense avec une belle masse appelée Blood of Lathander. Si vous n'êtes pas prudent ou si vous essayez de voler la masse, vous pouvez activer une terrifiante arme solaire. Si vous tuez (intentionnellement ou non) Astarion avec cette arme solaire puis le ressuscitez une fois de retour au camp, vous aurez une belle surprise.

Dans Divinity : Original Sin 2, on pouvait aussi découvrir des dialogues et des quêtes un peu secrètes. Larian n'en est donc pas à son coup d'essai.