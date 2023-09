Actuellement, Baldur's Gate 3 est tellement performant qu'il dépasse même Starfield sur Steam, un comble. Et son succès est loin d'être terminé, puisque le RPG n'est même pas encore sorti sur Xbox. En effet, récemment, le PDG de Larian, Swen Vincke, a confirmé l'information sur son compte Twitter. Visiblement, le studio belge aurait trouvé une solution pour le faire tourner sans soucis. Malgré ces bonnes nouvelles, BG3 souffre encore de défauts, comme des ralentissements. C'est pourquoi un tout nouveau gros patch vient d'être annoncé. Surprise ! (ou pas).

Baldur's Gate 3 et le patch 3

Le RPG Baldur's Gate 3 est excellent. Malgré tout, il exaspère de nombreux joueurs par son manque d'optimisation dans les zones urbaines, une catastrophe pour certains qui commence dès l'Acte 3. Et on ne parle pas ici de petits soucis avec quelques cinématiques qui rament, mais bel et bien de gros ralentissements. Des baisses de framerate assez intolérables. C'est pourquoi (du moins c'est ce que tout le monde espère) le patch 3, qui vient d'être annoncé, va résoudre une bonne partie du problème.

Les mises à jour précédentes ont déjà apporté des améliorations de performances, et le développeur Larian Studios travaille davantage dessus, c'est un fait. La semaine dernière, le directeur du studio a déclaré dans un tweet :

Ils ont connu quelques revers, mais notre équipe de code se rapproche de plus en plus de la performance qu'elle visait initialement. Je pense qu'ils parviendront encore à surprendre tout le monde. Ils sont très motivés.

La bonne nouvelle, c'est que l'on aura en tout cas droit à une belle surprise : la compatibilité du jeu sur Mac, une fonctionnalité que beaucoup de fans attendent avec impatience, n'ayant pas la possibilité d'avoir un PC. Après tout, plus on est de fous, plus on rit.

Un jeu qui ne cesse d'évoluer dans le bon sens

Larian a encore beaucoup de surprises dans sa hotte.Si Baldur's Gate 3 est déjà cross-save, le studio belge souhaite aussi le rendre cross-plateforme, c'est-à-dire permettre à des joueurs PlayStation (et un jour Xbox) de jouer en coopération les uns avec les autres, ainsi qu'avec les joueurs PC. Michael Douse, directeur de publication chez Larian Studios, a déclaré à ce sujet que c'était clairement dans la feuille de route. Même si on se doute qu'avec les bugs actuels, ce n'est pas la priorité. L'autre mécanique à venir est la préparation du mode photo, très apprécié des joueurs. Ce mode permettra notamment d'immortaliser vos meilleurs moments en jeu et de partager le tout avec vos ami(e)s. Moralité, vous risquez de passer encore plus de temps sur le jeu. On imagine déjà beaucoup de joueurs méticuleusement mettre en scène des ébats... ou d'épiques combats.

En attendant, pour tout ce qui concerne le gameplay, vous pouvez faire un tour sur Nexus et trouver un mod qui pourrait vous plaire. Ils sont déjà nombreux, notamment avec l'ajout de nombreuses races issues de différents univers de la pop culture.

De votre côté, qu'aimeriez-vous voir arriver comme nouveauté dans le RPG du moment ?