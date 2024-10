Une fois de plus, Baldur's Gate 3 se métamorphose complètement grâce à l'usage de mods. De quoi chambouler totalement votre expérience de jeu et découvrir l'aventure différemment.

On le sait, sur PC, les mods permettent parfois de véritables folies et peuvent même chambouler totalement l'expérience de jeu initiale, que ce soit en ajoutant du contenu ou en changeant la perspective. C'est justement le cas aujourd'hui pour un certain Baldur's Gate 3. De quoi redécouvrir toute l'aventure avec un nouveau regard.

Baldur's Gate 3 change de perspective

Baldur’s Gate 3 se réinvente grâce à un mod surprenant qui transforme ce RPG en une expérience immersive en vue à la première personne. Cette nouvelle perspective intrigue au point que Swen Vincke, directeur de Larian Studios, a exprimé son envie de tester ce mode inédit. En combinant des commandes ZSQS avec cette vue subjective, ce mod change radicalement la façon de jouer et redéfinit l’exploration dans cet univers.

En fait, avec ce mod, Baldur’s Gate 3 passe devient presque un jeu d’exploration, rappelant des titres comme Skyrim. Proxy Gate Tactician, un YouTuber, a démontré à quel point l’utilisation de plusieurs mods, notamment pour la caméra et les mouvements, pouvait métamorphoser l'expérience de jeu. En ajustant aussi la taille du personnage pour s’adapter à la première personne, on redécouvre les environnements du jeu, avec une immersion accrue dans des lieux comme l'Underdark.

Swen Vincke, PDG de Larian Studios, a commenté cette approche innovante en déclarant : "Maintenant, j’ai envie de jouer comme ça - regardez-moi ça." Son enthousiasme pour ce mod montre l’originalité de cette transformation. Cette réaction laisse penser que Larian pourrait explorer de nouvelles options pour enrichir encore le gameplay, bien que ce projet soit pour l’instant entre les mains de la communauté de modding.

Comment jouer à la première personne ?

La démarche à suivre est pour le moment assez longue et laborieuse, et elle est décrite dans la description de la vidéo ci-dessus. Il ne s’agit pas d’un seul mod, mais plutôt de la superposition de plusieurs d’entre eux, chacun nécessitant des réglages précis. Cela reste toutefois assez bluffant. Si vous avez le courage, c’est tout à fait faisable !

Source : Proxy Gate Tactician