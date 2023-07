On le sait la problématique du genre est au centre de nombreux débats dans le jeu vidéo. On se souvient par exemple du RPG Cyberpunk 2077 dans lequel il était possible d'avoir des organes génitaux indépendamment de son sexe, ce qui n'avait pas manqué d'énerver quelques joueurs. Dans le même ordre d'idée Baldur's Gate 3 souhaite aussi s'adresser à tout le monde histoire de ne risquer d'offenser personne. Voici ce que l'on peut découvrir.

Une histoire de parties intimes dans Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 est sans conteste le RPG à venir le plus attendu. Forcément chaque portion du jeu passe à la loupe et donne naissance à des débats. C'est ainsi que dans une récente interview de Kotaku, que la lead character artist Alena Dubrovina a fait part des fonctions d'inclusivités dans le jeu. Déjà il sera possible de choisir entre plusieurs modèles de sexes et mêmes différents poils pubiens selon les races. Enfin, le jeu donnera la possibilité d'avoir les organes génitaux de votre choix peu importe votre sexe biologique. Elle explique :

Nous suivions ce que la communauté voulait et nous regardions ce que font les autres jeux. Nous examinions ce qui était discuté en ligne. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et j'ai l'impression que, oui, en général, les jeux essaient d'augmenter la quantité de diversité qu'ils ont. Nous voulions vraiment représenter cela. Alors on voulait en quelque sorte donner à chacun la possibilité de choisir parmi une large sélection.

Evidemment il n'en fallait pas plus pour commencer à faire rager des joueurs qui voient déjà une politique woke se mettre en place.

Un jeu 100% inclusif

Pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de voir des sexes dans un jeu vidéo (on peut les comprendre) il sera tout simplement possible de masquer la nudité et de garder vos personnages en sous-vêtements. En mettant de surcroit totalement de coté les thématiques de genre. Malgré tout, il est toujours intéressant pour les gens qui souhaitent de s'identifier à 100% à leurs personnages, c'est d'ailleurs ce que Larian précise :

Le jeu est très axé sur votre identité et le fantasme ultime de ce que vous pourriez être, quoi que vous vouliez être, et nous voulions que cela soit représenté

Au delà du genre mais plutôt sur l'apparence purement physique, les options de personnalisation des personnages dans Baldur's Gate 3 sont assez étendues et il est possible aussi bien de faire un monstre avec des écailles et des cornes qu'un canon de beauté gréco-romain. C'est aussi tout le charme d'un RPG de ce type. Baldur's Gate 3 sortira sur PC les 3 août et 6 septembre sur PlayStation 5 avec une sortie sur Xbox Series un peu plus tardive.