Alors que le patch 7 de Baldur's Gate 3 est déployé sur PC, Larian Studios en dit plus quant à l'arrivée de la mise à jour sur PS5 et Xbox Series X|S.

Baldur's Gate 3 vient d'accueillir un énorme changement avec le patch 7 : les mods. Il faut laisser un peu de temps aux créateurs de s'approprier, mais on devrait voir des choses fort intéressantes dans les semaines à venir. En plus, pour le moment, tout le monde n'y a pas accès. Larian Studios a privilégié en toute logique le PC, mais les développeurs travaillent bien sur une version console et MAC de cette mise à jour. Et il n'y aura pas forcément très longtemps à attendre pour en bénéficier.

À quand le patch 7 de Baldur's Gate 3 sur PS5 et Xbox Series X|S ?

Vous pouvez installer le patch 7 de Baldur's Gate 3 dès maintenant sur PC. À vous les joies des mods, des améliorations pour le mode Honneur, des révisions de gameplay ou encore des nouvelles cinématiques maléfiques. Attention cependant, car les choses sont encore instables pour le moment. Si vous utilisez la fonctionnalité cross-save, il vaut mieux rester sur la mise à jour 6. La bonne nouvelle, c'est que Larian Studios permet de rester sur cette update. Les utilisateurs Steam peuvent aller sur Baldur's Gate 3, faire un clic droit sur « Propriétés », « Betas » puis choisir la version « release_patch6_hf9 ».

Voilà pour les PCistes, à quand le patch 7 sur PS5 et Xbox Series X|S ? Les développeurs ont donné une fenêtre de sortie, qui sera la même pour les utilisateurs Mac, et ce sera pour octobre. « Pour les joueurs Mac et console, il s'agit d'un patch qui déborde tellement de changements et de nouvelles fonctionnalités - y compris la prise en charge officielle des mods sur toutes les plateformes - qu'il faudra un peu de temps afin que ce patch passe toutes les étapes de vérification. Bien que cela arrive plus tard qu'on l'avait planifié, le patch 7 débarque sur console en octobre, et nous vous tiendrons au courant ».

Comme on peut le voir, Larian Studios doit attendre les retours de Sony et Microsoft avant de pouvoir donner une date précise. Mais le patch 7 de Baldur's Gate 3 sera bien disponible sur PS5 et Xbox Series X|S en octobre 2024, sauf problème de dernière minute.

Source : site officiel Baldur's Gate 3.