Le massif et très attendu patch 7 de Baldur's Gate 3 fait l'objet d'une mauvaise nouvelle de la part de Larian Studios, mais c'est une fois encore pour la bonne cause.

Histoire de pouvoir tester en avant-première les gros ajouts à venir sur Baldur's Gate 3, le patch 7 aurait dû sortir sous la forme d'une beta fermée en ce début de semaine. Mais Larian Studios semble avoir raté un jet de perception, le forçant à en retarder le déploiement. Les joyeux belges font cependant contre mauvaise fortune bon cœur en nous laissent entrevoir plus en détails ce que cette mise à jour massive contient.

Jet de perception raté pour la bêta fermée du patch 7 de Baldur's Gate 3

Rappelons que le patch 7 de Baldur's Gate 3 sortira de manière officielle en septembre, et contiendra notamment tous les outils de modding pour que la communauté puisse se fendre de ses créations les plus folles. D'ici là, une partie du contenu de cette mise à jour massive aura bientôt droit à une beta fermée. Cette version précoce devait sortir hier soir.

Larian Studios avait toutefois ceci à dire s'agissant de ce fâcheux mais compréhensible contretemps : « Nous avons reçu une leçon d'humilité en jouant au jeu de la taupe en essayant de corriger des bugs. Lorsque vous en chassez un quelque part, un autre peut apparaître ailleurs. C'est ce qui est arrivé avec la correction d'un bug pour le patch 7, qui a fait cesser de fonctionner les jets de dés passifs. Nous essayons de résoudre le problème dès que possible et déploieront donc la beta fermée de cette mise à jour plus tard cette semaine ».

Outre les outils de modding, le patch 7 introduira notamment dans Baldur's Gate 3 de nouvelles cinématiques pour les joueuses et joueurs les plus maléfiques, des améliorations au niveau de l'écran splitté, des ajouts pour le mode Honneur, la difficulté ultime du jeu, plus de 1 000 corrections de bugs et améliorations, et enfin... une utilisation plus claire du savon. Car la propreté est importante dans les Royaumes Oubliés. Vous trouverez tout cela en détail (mais avec des risques de SPOILERS) sur la page Steam de Baldur's Gate 3, citée en source ci-dessous.

Le D20 de la correction de bugs n'a pas été coopératif sur le patch 7. © Larian Studios

Contre mauvaise fortune bon cœur

Qui dit beta fermée pour le patch 7 de Baldur's Gate 3 indique fatalement qu'il est nécessaire de s'inscrire pour en profiter. Larian Studios précise ainsi : « Pour voir le bon côté des choses, cela vous laisse plus de temps pour vous inscrire et avoir une chance de participer à la beta. Vous pouvez le faire pour avoir une chance aléatoire d'être sélectionné en visitant la page Steam du jeu ». Pour les joueuses et joueurs les plus patients, le patch 7 arrivera a priori avec le moins de bugs possible courant septembre prochain. Et il ne sera a priori pas le dernier, comme Larian le laissait auparavant penser.