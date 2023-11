Baldur’s Gate 3 est l’un des phénomènes de cette année. Celui qui s'apparentait à un jeu de niche quelques semaines avant son lancement a démocratisé tout un genre au grand public. Le jeu rafle tout sur son passage, en atteste les nombreux Golden Joystick Awards où il a raflé le titre tant convoité de jeu de l’année. Une prouesse qu’il pourrait réitérer dans quelques semaines lors des Game Awards 2023. Face à l’engouement inespéré pour son dernier bébé, Larian Studio a décidé de faire un beau cadeau aux fans : une édition physique, réclamée corps et âme par la communauté. Et comme souvent avec le studio, il n’a pas fait les choses à moitié.

Une édition Deluxe pour Baldur's Gate 3

S’il faut attendre la cérémonie des Game Awards pour avoir des nouvelles de la version Xbox, Larian Studios a levé le voile sur la version physique de Baldur’s Gate 3. Le studio va encore gâter sa communauté avec une édition Deluxe qui a largement de quoi consoler celles et ceux qui sont passés à côté du collector. Disponible au premier trimestre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, cette version physique tiendra sur deux disques sur la console de Sony et trois sur celle de Microsoft. Il fallait au moins ça pour accueillir l’épopée colossale du jeu et de l'ensemble de ses mises à jour. Quant au PC, un DVD proposera un programme d'installation personnalisé, le tout accompagné d'une clé Steam. L’édition deluxe de BG3 s’accompagnera d’une boîte des plus jolies et d’un tas de goodies.

Contenus physiques de l'édition Deluxe

La bande originale du jeu sur 3 CDs

Une carte en tissu

Deux patchs en tissu

32 stickers

Un poster de Baldur’s Gate 3

Bonus digitaux

Un pack d’objets issus de Divinity: Orignal Sin II

Un pack de chansons de barde

Un thème de dés exclusif

Des peintures de Rivellon

La bourse de l’aventurier

La bande originale en version numérique

L’artbook en version numérique

Les fiches de personnage en version numérique

Baldur's Gate 3 : Édition Deluxe sera vendue exclusivement sur la boutique dédiée de Larian pour 79,99€. Notez qu'il faudra compter une vingtaine d'euros supplémentaires pour les frais de port, faisant grimper le prix à 99,99€. Contrairement au collector, elle sera ensuite réapprovisionnée, donc pas de panique si elle finit rapidement en rupture de stock sur votre plateforme de prédilection.