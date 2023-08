Même si vous n'êtes pas fan de RPG, les excellentes notes reçues par Baldur's Gate 3, notamment sur OpenCritic, pourraient peut-être vous donner envie de craquer pour le jeu. Le bébé de Larian Studios fait l'unanimité auprès de la presse et des joueurs depuis sa sortie sur PC le 3 août dernier. Alors que beaucoup de fans sont plongés dans leur aventure, Larian Studios revient sur ses propos et fait une déclaration qui va sans doute leur faire plaisir.

Un DLC de Baldur's Gate 3 évoqué

Comme Todd Howard, le producteur exécutif de Bethesda qui a parlé de The Elder Scrolls 6, le chef de produit de Larian Studios, Tom Butler, est passé par le micro d'IGN lors de la Gamescom 2023. L'homme a été interrogé sur la potentielle arrivée d'un DLC pour Baldur's Gate 3. Avant toute chose, il confie que l'équipe de développement veut déployer un nouveau patch majeur puis... prendre des vacances. Rassurez-vous, Larian Studios compte bien remettre le paquet après cette pause bien méritée et l'entreprise ne compte pas chômer, puisqu'une extension est désormais évoquée en interne. « Pour l'instant, nous avons de véritables discussions. Nous voulons faire plus. Nous ne savons pas encore quoi », ajoute le chef de produit.

Cette simple phrase devrait suffire à faire monter la hype chez les joueurs de Baldur's Gate 3, qui attendent encore plus de contenu pour un jeu déjà extrêmement généreux. Récemment, le directeur créatif du RPG, Swen Vincke, avait affirmé que son équipe n'avait pas commencé à travailler sur une extension, parce qu'il y avait une problématique majeure. Une fois le niveau 12 dépassé, les personnages commencent à recevoir des compétences divines, dont la capacité de faire mourir immédiatement les ennemis et voir dans l'avenir.

Autant dire que ça complique les choses pour un DLC de Baldur's Gate 3. Autant dire que ce ne sera pas pour tout de suite. « Les aventures de niveau 12-20 nécessitent une façon différente d'appréhender les choses, en termes d'antagonistes à affronter, ce qui demande beaucoup de développement pour les réaliser correctement. C'est bien plus qu'une simple extension en termes d'effort de développement », avait-il alors expliqué.

Avant un DLC, le jeu déjà culte arrive sur PS5 et Xbox

Rappelons que le dernier RPG de Larian Studios, Divinity Original Sin 2, n'avait pas accueilli de DLC majeur après sa sortie, mais face au succès de Baldur's Gate 3 Larian se sent près à faire une exception. En effet, le jeu a connu un pic de plus de 875 000 joueurs connectés en simultané sur Steam, ce qui constitue presque un record.

Les fans espèrent certainement que cette extension débarquera aussi avec certaines des fonctionnalités supprimées découvertes par les dataminers ces derniers jours, comme un crafting plus développé ou une mécanique d'épuisement. Avant cela, ce sont les possesseurs de PS5 qui auront la chance de profiter du titre dès le 6 septembre prochain (et quatre jours plus tôt pour ceux qui bénéficient d'un accès anticipé)... avant que Baldur's Gate 3 n'arrive sur Xbox plus tard dans l'année, comme l'a annoncé le fondateur et PDG de Larian Studios, Swen Vincke.