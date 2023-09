Baldur's Gate 3 est un excellent jeu, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Cependant, il est vrai que l'optimisation est encore loin d'être parfaite et que les bugs étaient encore assez nombreux pour certains joueurs. Partant de ce postulat, la communauté attendait avec grande impatience le nouveau patch. Mais c'est un peu une déconvenue. Pourquoi ?

Un patch 3 pour Baldur's Gate 3 qui dérange

Le patch 3 pour Baldur's Gate 3 est là, et il est colossal. Notamment, il ajoute une compatibilité du jeu sur Mac. Comme pour le lancement sur PC, les sauvegardes de l’early access ne sont pas compatibles avec cette version. Pour les ajouts en terme de gameplay, la communauté peut enfin saluer l'arrivée du miroir magique. Celui-ci permet de modifier l'apparence de votre personnage dans les camps, pour ceux qui voudraient se rafraîchir la coupe de cheveux ou carrément changer de couleur de peau. Enfin, et c'était extrêmement attendu, le patch 3 de Baldur's Gate 3 contient aussi de nombreux correctifs de bugs, aussi bien en termes d'interface, de gameplay, de combats et autres. Sauf qu'il est très loin de faire l'unanimité.

C'est ainsi que l'on trouve sur Reddit (plateforme communautaire bien connue) un fil de discussion intitulé "Le patch 3 est un peu nul ?". Les joueurs de Baldur's Gate 3 y échangent sur les problèmes rencontrés avec la mise à jour, et ils semblent être nombreux. De multiples messages font état de nouveaux bugs et de fonctionnalités décevantes.

Des frustrations sont notamment exprimées concernant la fonctionnalité de cache partagé. En effet, pour éviter que les joueurs ne perdent des objets importants lors d'un changement de personnage, le patch assure que le protagoniste récupère tous les biens du personnage renvoyé, ce qui peut s'avérer encombrant.

Il y a aussi des changements esthétiques qui ont également déplu à certains joueurs de Baldur's Gate 3, comme le chat autrefois sans poils, Sa Majesté, qui se voit doté de fourrure. Il ne s'agit donc plus d'un chat Sphinx. Le personnage de Raphaël, quant à lui, aurait subi un "redesign" de moindre qualité.

Une fourrure qui ne fait pas l'unanimité pour Sa Majesté.

De nouveaux bugs en perspective ?

Pire, il semble que de nouveaux bugs soient apparus dans Baldur's Gate . Certains joueurs rapportent qu'ils ne peuvent pas conclure l'histoire de Wyll dans l'acte 3 suite au patch 3, Gale répète certaines lignes et les scènes intimes sont censurées, même lorsque l'option "Afficher la nudité" est activée. Enfin, des ralentissements significatifs sont également évoqués depuis l'application du patch 3. Voyez plutôt ce message qui en dit long :

Personnellement, je ne sais pas si cela est lié au patch, mais depuis sa mise en place, mon jeu est très lent et les temps de chargement sont interminables. Mon PC est pourtant performant, et tous les paramètres graphiques sont réglés sur moyen, donc c'est assez décevant.

Notons que les problèmes de ralentissement semblent aussi toucher la PS5, d'après les commentaires.. Larian s'est montré très compétent pour communiquer avec les joueurs et résoudre les bugs en temps voulu. Les fans de Baldur's Gate 3 peuvent donc espérer que les soucis liés au patch 3 seront prochainement résolus. Une annonce devrait être faite sous peu, et un hotfix sera probablement déployé rapidement. En attendant vous pouvez essayer de trouver le contenu secret.