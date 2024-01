Après une soirée en demi-teinte, les Game Awards 2023 ont fait de Baldur's Gate 3 le GOTY 2023 il y a quelques semaines. Une distinction qui a profondément ému Swen Vincke, PDG de Larian Studios, et les développeurs présents à la cérémonie. Et ce n'est pas volé tant le RPG a infligé une claque monumentale à toutes celles et ceux qui ont eu le courage, et le temps, de se lancer dans cette épopée. Une nouvelle référence après un Divinity: Original Sin II qui était déjà proche de la perfection. Les équipes vont-elles pouvoir faire mieux ? Ça semble bien parti en tout cas.

L'héritier de Baldur's Gate 3 s'annonce très prometteur

Même si Baldur's Gate 3 vient pour ainsi dire de naître, la suite est déjà en chantier. Larian Studios trace les grandes lignes de leur nouveau jeu qui s'annonce encore massif. Après les Game Awards 2023, Swen Vinckle, le patron du studio, a déclaré être « être très emballé » par l'après Baldur's Gate 3. Un carton planétaire qui encourage ce dernier et ses équipes à « repousser de nombreuses limites » établies par BG3. Un jeu qui ne verra pas le jour avant plusieurs années, mais Swen Vincke s'est confié sur son avancée. Il a déjà le premier acte en tête et son enthousiasme n'a pas faibli. Un futur GOTY comme Baldur's Gate 3 ?

J'ai passé une matinée idéale ! Après quatre mois de réécriture, d'idées abandonnées pour les reconsidérer ensuite, j'ai enfin déterminé à quoi doit ressembler l'acte 1 du projet sur lequel je travaille. Quand il sera révélé, citez ces tweets pour voir combien de brouillons ont survécu. Mais je pense qu'il y en aura beaucoup. [...] Je n'en ai encore parlé à personne, et il se peut que les autres finissent par trouver ça mauvais. Je ferai alors disparaître ce fil, j'irai m'asseoir dans un coin avec mon chien et je ferai comme si rien ne s'était passé. Et je recommencerai tout. Mais je pense que j'aime vraiment ce que j'ai là. [...] Je suis très heureux de la tournure que ça prend, et je voulais simplement partager mon enthousiasme. Il faudra attendre un moment avant qu'on puisse en parler. Via X.

Swen Vincke en armure lors des Game Awards 2023 (crédits : Reddit).

Une fenêtre de sortie pour le nouveau jeu de Larian Studio ?

Le nouveau jeu qui fera suite à Baldur's Gate 3 est donc loin de sortir, mais Swen Vincke a peut-être révélé sans le vouloir une fenêtre de sortie. À la suite de son long fil sur X, la créatrice de contenus Brittney Brombacher a répondu « GOTY 2029 ? ». Et le PDG n'a pas botté en touche avec une déclaration assez étonnante. « J'allais dire « très drôle », mais j'ai compté sur mes doigts ». Alors attention, ce n'est en rien une annonce officielle, mais Swen Vincke semble déjà avoir une une fenêtre de sortie en tête pour son futur bébé, malgré les aléas mentionnés dans ses messages.

De son côté, Baldur's Gate 3 a reçu son premier patch (hotfix 16) de l'année ! Grâce à cette mise à jour, les joueurs pourront utiliser des objets de quêtes qui auraient été envoyés dans le camp, de manière volontaire ou non. Ensuite, il y a du neuf pour la fonctionnalité cross-save qui permet de garder sa progression sur différentes plateformes. Les sauvegardes qui sont créées avec des mods PC ne seront plus synchronisées. Cela mettra fin aux problèmes de compatibilité sur PS5 et Xbox Series X|S. Le mini-patch de Baldur's Gate 3 corrige également des soucis de textures, d'enregistrement de l'avancée ou encore de plantages.