23 longues années que toute une communauté attendait impatiemment Baldur’s Gate 3. L’attente pouvait sembler interminable, mais en valait clairement la chandelle. Larian Studios est parvenu à donner vie à un jeu qui dépasse toutes les attentes, satisfaisant les vieux de la vieille, comme les petits nouveaux qui découvrent la licence. Succès critique pour le CRPG donc, qui réussit la prouesse de faire un dé 20 pour son lancement sur PC et sur PS5. Justement qui dit nouvelle sortie, dit nouveaux contenus gratuits pour tout le monde.

Des cadeaux pour les joueurs de Baldur's Gate 3

Le phénomène Baldur’s Gate 3 s’étend désormais à la PS5. Depuis le 6 septembre dernier, tous les joueurs de la dernière console de Sony peuvent s’aventurer à Faerûn. Pour célébrer cette seconde sortie, Larian Studios et Amazon renouvellent leur partenariat pour vous faire de beaux cadeaux. Comme beaucoup de jeux actuels, BG3 vous propose de récupérer du contenu gratuit via les Twitch Drops. On vous rassure tout de suite, il n’y a pas besoin d’avoir un compte Amazon Prime pour en profiter. Pour récupérer ces petits cadeaux il vous faudra en revanche un compte Twitch puisque vous devrez impérativement regarder du contenu streamé de Baldur’s Gate 3 pendant un temps donné. Il s’agit en réalité d’une séance de rattrapage, car ce sont les mêmes tenues qui avaient été offertes pour le lancement sur PC.

Il faudra donc regarder deux heures de streaming sur le jeu afin d’obtenir le contenu gratuit suivant dans Baldur’s Gate 3 :

Теnuе du moulin à раrоlеs

Мосаѕѕіnѕ Ѕtrеаmhорреr

Ѕоuѕ-vêtеmеntѕ реrvеnсhе

Саlеçоn du саnаlіѕаtеur

Pour récupérer ces récompenses de Baldur’s Gate 3 rien de plus simple. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes, sachant que vous avez jusqu'au 21 septembre à 18h00, heure française, pour les obtenir. On rappelle évidemment que ce contenu gratuit peut être obtenu aussi bien sur PS5 que PC. Les joueurs Xbox peuvent déjà anticiper la sortie du jeu sur leur plateforme en fin d'année en participant également à l'événement.

Allez sur le site officiel de Larian et créez-vous un compte si vous n'en avez pas déjà un.

Connectez-vous à votre compte Larian

Rendez-vous dans l’onglet « Aссоuntѕ », en haut à drоіtе dе l'éсrаn, puis dans « Соnnесtеd Aссоuntѕ »

Lіеz vоtrе соmрtе Тwіtсh en cliquant sur le logo

Regardez vos streamers favoris jouer à Baldur’s Gate 3 pendant deux heures Note importante : il faut que le ou la streameuse ait le « DrорѕAсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les deux heures atteintes vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Larian sur PC ou PS5 pour recevoir les récompenses

Comme d'habitude, vous n'avez pas besoin de regarder qu'un seul streamer et à visionner son contenu d'affilée. En revanche, vous pouvez tout aussi bien trouver un créateur de contenu proposant ce Twitch Drops et aisser tourner le stream en fond sans regarder et en coupant le son si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler. Sachez qu'il est possible de suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos cadeaux sur la page de votre inventaire. Pour cela, cliquez sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses » et le tour est joué.