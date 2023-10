Si vous avez déjà complété Baldur's Gate 3 et souhaitez revisiter l'aventure sous un jour totalement nouveau, cette création pourrait bien captiver votre intérêt.

Baldur's Gate 3 se distingue en tant que RPG d'une richesse indéniable. Au-delà des améliorations continuellement apportées par le studio Larian au fil des mois, le jeu peut également s'appuyer sur sa communauté. En effet, on trouve déjà des mods extrêmement détaillés qui s'adaptent parfaitement à divers styles de jeu, surtout si on est amateur du Seigneur des Anneaux dans le cas précis...

Quand Baldur's Gate 3 rencontre Tolkien

C'est ainsi qu'un récent mod fait naître une fusion entre les univers du Seigneur des Anneaux et de Baldur's Gate 3, combinant les éléments emblématiques de ces deux mondes fantastiques. Cette création, mise au point par un joueur fan de Tolkien, introduit les personnages principaux de la Communauté de l'Anneau dans l'environnement jouable du RPG. Les 9.

L'œuvre de nexus1118 ne se limite pas à intégrer des personnages ; elle élargit également la limite de la troupe au sein du jeu pour y inclure tous les membres de la Communauté de l'Anneau : Frodon, Sam, Pippin, Merry, Legolas, Gimli, Boromir, Aragorn et Gandalf. Pour accomplir cela, le créateur du mod a exploité d'autres œuvres pour ajuster l'apparence des personnages et assurer l'intégration complète de la Communauté. Bien que les visages ne soient pas des reproductions exactes de ceux du film Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, leurs classes et apparences s'en inspirent grandement.

Un mod réaliste ?

En outre, chaque personnage a été associé à un gardien méticuleusement choisi en adéquation avec son histoire, par exemple, Bilbon pour les hobbits, Galadriel pour Gimli, et Arwen pour Aragorn, entre autres. Cependant, l'utilisation du mod nécessite quelques précautions : son créateur recommande de réduire la taille du groupe à quatre membres avant d'entreprendre des voyages en bateau afin d'éviter d'éventuels bugs. Il suggère également de désactiver certains membres de la Communauté avant certains événements du jeu, car plusieurs quêtes et défis de Baldur’s Gate 3 se révèlent être particulièrement corsés pour un groupe de quatre.

En l'absence d'un véritable RPG Seigneur des Anneaux, ce mod se révèle être une option particulièrement plaisante pour les fans de Tolkien. Si vous souhaitez télécharger le mod, il vous suffit de vous rendre sur Nexus et de suivre les instructions. Notons tout de même que la difficulté est au maximum, car, bien évidemment, tout est plus simple avec 9 personnages.