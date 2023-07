Si vous n'avez pas la chance d'être en vacances, il va falloir poser quelques jours de congés pour profiter de Baldur's Gate 3 comme il se doit. Le RPG de Larian Studios sort le 3 août prochain sur PC, presque trois ans après la sortie de son accès anticipé, et on peut dire qu'il s'annonce très généreux avec ses 170 heures de cinématiques et son épopée dantesque. Les joueurs PS5 pourront, eux aussi, en profiter étant donné que le RPG sort également sur la console à la rentrée. À quelques encablures du lancement, Larian donne un précieux conseil à sa communauté.

Un choix crucial à ne pas prendre à la légère dans Baldur's Gate 3

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube itmeJP, le directeur créatif de Baldur's Gate 3, Swen Vincke, donne un conseil important aux joueurs qui se lanceront dans le jeu d'ici quelques jours. Pour lui, il vaut mieux choisir un personnage customisé lors de sa première partie et non un personnage Origine, surtout en multijoueur. Autrement dit, mieux vaut opter pour une personnage que vous aurez créé de toutes pièces, qu'un qui a une histoire et des enjeux prédéfinis.

Je pense que les personnages Origine entrent en jeu lors d'une nouvelle partie. Si vous jouez tous les trois un Origine et que vous jouez ensemble, vous allez vous amuser, mais vous pourriez aussi vous retrouver dans des situations de conflit, où vos intérêts ne s'alignent pas sur ceux des autres, sur le vécu de votre Origine, alors que c'est ce qui est amusant et qui fonctionne bien en temps normal. Mais vous découvrirez tout cela par vous-mêmes très bientôt.

Même si Sombres pulsions, le héros Origine dévoilé dernièrement, est un personnage entièrement personnalisable (classe, apparence, race, genre), Swen Vincke ne conseille quand même pas de démarrer Baldur's Gate 3 avec lui. « Ça me fait mal de le dire, mais je ne le recommande pas à ceux qui jouent pour la première fois. Si vous le prenez, vous obtenez différentes versions de l'histoire et il y a toute une série de choses qui vont se produire et qui auraient pu être complètement différentes si vous n'aviez pas joué Sombres pulsions. »

Sombres Pulsions, pas non plus le bon compromis

En effet, même si Sombres Pulsions est personnalisable, il ne s'agit pas du seul point sur lequel il se distingue. En l'incarnant, les joueurs de Baldur's Gate 3 peuvent être amenés à commettre « certains des actes de violence les plus horribles qu’ils rencontreront dans le jeu », rien que ça. Il sera possible de résister aux pulsions de ce drakéide (sa race par défaut) qui a perdu la mémoire... ou d'y céder. En tout cas, c'est un protagoniste vraiment à part qu'il vaut mieux découvrir lors d'une seconde partie.

Si vous choisissez de faire votre première run avec un personnage personnalisé, sachez que vous devriez quand même vivre une histoire forte dans laquelle vos choix auront des conséquences, et que vous pourrez même recruter certains protagonistes Origines en tant que compagnons d'aventure. Quoi qu'il en soit, on sait que l'éditeur de personnage sera particulièrement complet, une volonté des développeurs afin de permettre à tout le monde de se sentir représenté. D'ailleurs, rappelons que ce système de personnages Origine était déjà présent dans un autre titre de Larian, à savoir Divinity : Original Sin 2.