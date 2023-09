Avec toutes les grosses sorties de cette année, il était difficile de prévoir que Baldur's Gate 3 serait celui qui rencontrerait le plus gros succès critique. Évidemment, plusieurs mastodontes comme Marvel's Spider-Man 2 ou Avatar : Frontiers of Pandora doivent encore arriver d'ici fin 2023, mais il faudra se lever tôt pour faire mieux que le titre de Larian Studios, qui a conquis aussi bien la presse que les joueurs. En plus, les développeurs belges continuent de marquer des points auprès du public avec ses mises à jour régulières qui apportent de nouvelles fonctionnalités et corrigent des bugs gênants, quand elles n'en rajoutent pas d'autres. Un problème décrié, mais qui n'a pas manqué de faire rire vient justement d'être éradiqué. Les scènes torrides devraient être un peu plus sexy.

Un problème malaisant de Baldur's Gate 3 enfin réglé

La dernière mise à jour majeure de Baldur's Gate 3 a enfin ajouté l'option que tout le monde attendait : celle qui permet de modifier l'apparence de son personnage au cours de l'aventure. Cette possibilité était presque aussi attendue que la correction de ce bug particulièrement gênant pour les joueurs concernés. Depuis le lancement du RPG, beaucoup d'entre eux se plaignaient de ne pas réussir à retirer le maquillage de clown disponible dans le jeu.

On comprend leur frustration, car même si cette peinture est sympa, elle peut totalement casser l'immersion pendant une scène importante ou même une romance. Un désagrément à l'origine de tout un meme : le « clown sex », où les personnages portaient le maquillage en question pendant les moments les plus intimes. Il fallait alors ruser pour trouver un moyen de le faire disparaître, comme utiliser le repos long au camp, ce qui ne marchait pas à tous les coups. Désormais, le maquillage de clown ne traumatisera plus la communauté de Baldur's Gate 3, puisque le correctif déployé par Larian dans le patch 3 permet de supprimer la peinture immédiatement après un long repos.

La dernière mise à jour ajoute aussi des bugs en pagaille

C'est une bonne chose que le studio ait enfin réagi, car même si un problème de ce genre peut sembler mineur, il impactait assez sérieusement l'expérience de jeu à la longue, surtout pendant les scènes plus épiques et sérieuses. Même plusieurs semaines après la sortie de Baldur's Gate 3 sur PC et PS5, les développeurs belges répondent présents.

Rappelons qu'en parallèle de ces mises à jour (et d'un mode photo aussi très demandé), ils travaillent aussi sur la version Xbox du jeu, qui arrivera au plus tard fin novembre, comme l'indiquait le directeur du titre Swen Vincke récemment. Malheureusement, la dernière mise à jour de Baldur's Gate 3 n'a pas fait que corriger des bugs, elle en a aussi ajouté de nouveaux. Il faudra plus que corriger le problème du maquillage pour faire passer les soucis plus gênants qui se sont ajoutés et qui bloquent la progression des joueurs ou entachent leur expérience aussi bien sur PC que PS5.