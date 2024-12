Plus d'un après sa sortie, Baldur’s Gate 3 continue de faire parler de lui, notamment grâce à l’Honour Mode, introduit en novembre 2023 avec la mise à jour 5. Ce mode, réservé aux joueurs les plus déterminés, propose une difficulté encore plus élevée que le mode Tacticien. Une seule sauvegarde, aucun droit à l’erreur, et une récompense ultime : les dés dorés et le respect des autres aventuriers. Mais réussir ce mode n’est pas donné à tout le monde. Loin de là.

Un mode réservé à une élite pour Baldur's Gate 3

Depuis son introduction, seuls 2,1 % des joueurs de Baldur's Gate 3 Steam ont décroché le succès Foehammer, prouvant qu’ils ont terminé le jeu en Honour Mode. À titre de comparaison, 22,8 % des joueurs ont simplement terminé le jeu, et seulement 5 % ont bravé le mode Tacticien. Ces chiffres montrent à quel point ce défi est redoutable.

Et les échecs sont nombreux. Très nombreux. En un an, plus de 1,2 million de tentatives ont échoué. Pourtant, cela n’empêche pas la communauté de s’acharner pour relever ce défi ultime. L’Honour Mode ne pardonne aucune erreur. Et les joueurs en gardent des souvenirs parfois hilarants, souvent frustrants. Les forums regorgent d’histoires incroyables où une simple maladresse a ruiné des dizaines d’heures de jeu.

Un exemple célèbre raconte l’histoire d’un joueur ayant vaincu l’Absolue et terminé le jeu… ou presque. Lors de l’épilogue, il décide de devenir un flagelleur mental pour voir une fin alternative. Mauvaise idée. Un jet de dés raté l’a poussé à dévorer le cerveau de ses compagnons, détruisant tout son parcours en un instant.

Un jeu compliqué

Dans un autre cas, un joueur a ramené son équipe à la vie après une bataille difficile. Mais en transportant le corps de Gale au camp, son Orbe Netherese s’est activé, anéantissant tout le groupe sur le champ. Malgré sa difficulté extrême, l’Honour Mode attire. C’est un défi unique qui teste non seulement les compétences des joueurs, mais aussi leur capacité à rester concentrés et à planifier chaque action. Il offre aussi des moments inattendus, où l’imprévisibilité du jeu devient un véritable personnage secondaire.

C’est aussi un moyen de vivre une expérience de jeu encore plus intense. Pas de retour en arrière possible, chaque décision compte. Réussir ce mode, c’est entrer dans une élite. Et cela explique pourquoi tant de joueurs persistent, malgré les échecs.

Source : Larian