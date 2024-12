Comme en 2023, Larian Studios veut jouer le père Noël en couvrant les joueuses et joueurs Baldur's Gate 3 de cadeaux 100% gratuits. L'opération a démarré et durera jusqu'au réveillon.

Baldur's Gate 3 se bonifie encore et toujours surtout après la mise en ligne du patch 7. Une mise à jour hyper attendue par la communauté de rôlistes puisqu'elle permet de transformer le jeu grâce au support des mods sur consoles comme sur PC. Mais sur PS5 et Xbox Series X|S, il y avait jusqu'à maintenant une limite. En effet, il était impossible de relancer des sauvegardes avec un compte contenant plus de 100 mods. Une restriction levée avec l'arrivée du hotfix 29, mais attention. Pour être certain que tout fonctionne, il vaut mieux rajouter les mods à nouveau ou télécharger des versions plus récentes, afin de se prémunir de toute instabilité.

Baldur's Gate 3 sort son calendrier de l'Avent 2024

La mise à jour pour lever la limite liée aux mods sur consoles est disponible, donc profitez-en bien ! En parallèle de ce patch, Larian a bossé sur calendrier de l'Avent 2024. Comme l'année dernière, le studio vous offre de super cadeaux tous les jours, mais il faut un peu travailler de votre côté. Sur le principe, il est question d'ouvrir des cases de façon quotidienne. Mais ici, vous devrez également réaliser des puzzles très faciles pour débloquer les récompenses qui seront distribuées jusqu'au 24 décembre 2024.

Pour l'instant, quatre cases sont disponibles avec le studio qui souhaite ses vœux en vidéo dans la première. Mais les trois autres sont des contenus liés à Baldur's Gate 3. Si vous adorez creuser le lore des jeux, il y a deux histoires à écouter ou à lire. Les artistes de Larian ont également mis à profit leur talent pour une image « Joyeuse fêtes » - visible ci-dessous -, ainsi qu'une série de fond d'écrans pour smartphones. On vous laisse la surprise des visuels, mais ils portent sur Halsin, Jaheira, Minsc et Minthara.

Ce calendrier de l'Avent Baldur's Gate 3, appelé « A Very Baldur's Gate Christmas », est disponible depuis le site officiel de Larian. Pour obtenir les premiers cadeaux et les suivants, il suffit donc de s'y rendre, de faire des puzzles et le tour est joué ! Les récompenses se déverrouillent ensuite en cliquant sur « Claim your reward ». Ça se passe par ici.

Untitled Artwork

Source : Larian Studios.