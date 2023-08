Nous y sommes presque ! Dès ce 3 août, vous pourrez vous plonger dans l'immense épopée de Baldur's Gate 3 sur PC. Rappelons que Larian Studios promet 170 heures de cinématiques, un chiffre qui a fait beaucoup réagir lors de son annonce et qui a peut-être poussé certains à poser des congés (ou un arrêt maladie, mais c'est mal) pour s'investir à fond dans le RPG. Mais avant de vous laisser vous lancer dans le jeu, le studio a un joli cadeau totalement gratuit pour vous.

Une belle surprise gratuite pour les joueurs de Baldur's Gate 3

Juste avant la sortie de Baldur's Gate 3 sur PC, la plateforme GOG a décidé de faire une jolie surprise aux joueurs en offrant un certain « Baldur's Gate 3 Goodie Pack ». Ce bundle gratuit jusqu'au 5 août à minuit comprend des emotes réalisés par l'artiste Orknology et des stickers que vous pourrez utiliser dans le jeu pour « exprimer vos émotions, partager vos succès et entrer en contact avec les autres de façon immersive ».

Notez bien que vous pourrez profiter de ce contenu même si vous possédez une version PC de Baldur's Gate 3 achetée sur une autre plateforme que GOG. Le Goodie Pack, qui pèse 103 Mo, comprend aussi trois fonds d'écrans aux couleurs du jeu que vous pourrez utiliser sur PC, smartphone et tablette.

Le RPG disponible le 3 août, mais pas n'importe quand

Rappelons que même si Baldur's Gate 3 sort ce 3 août, rien ne sert de mettre votre réveil très tôt ou de vous coucher très tard pour y jouer. En effet, le titre ne sera disponible qu'à 17h heure française sur PC, comme l'a dévoilé récemment le studio. Au moins, cela vous laissera peut-être un peu plus du temps pour cogiter sur un choix important que vous devrez faire au début de votre aventure : celui de votre personnage.

Dans le jeu de rôle, vous pouvez choisir un personnage Origine, un protagoniste créé par les développeurs, qui possède déjà son propre background et une histoire prédéfinie (sur laquelle vous pourrez quand même largement influer avec vos choix), ou de pencher pour un héros personnalisé. Dernièrement, le directeur créatif de l'œuvre, Swen Vincke, conseillait à la communauté d'opter pour cette dernière option lors d'une première partie. Le jeu sortira aussi sur PS5 le 6 septembre prochain.