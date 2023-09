La version PS5 de Baldur's Gate 3 est en grande difficulté à cause de crashs réguliers. Larian Studios réagit à la colère des joueurs qui ne peuvent plus accéder à leur partie.

Pendant quelques semaines, les joueurs PS5 n'ont pu qu'envier les « PCiste » qui ont eu la chance de pouvoir jouer à Baldur's Gate 3 avant eux. Une belle frustration surtout au vu de l'énorme succès critique du RPG, qui en fait tout simplement l'un des jeux les mieux notés de tous les temps. Depuis début septembre, les possesseurs de la console peuvent enfin comprendre pourquoi le titre est aussi apprécié par eux-mêmes. Malheureusement, un gros souci touche actuellement cette version de Baldur's Gate 3.

Un gros souci pour Baldur's Gate 3 sur PS5

Depuis sa sortie sur PC et PS5, Larian Studios fait preuve d'un suivi exemplaire de Baldur's Gate 3, se montrant toujours très réactif lorsqu'un problème est reporté par la communauté. Évidemment, cela n'empêche pas les soucis de se produire quand même et les joueurs PS5 en font les frais actuellement. Plusieurs d'entre eux rapportent que Baldur's Gate 3 plante lorsqu'ils essaient simplement de charger leur sauvegarde depuis l'écran titre. Lancer une autre sauvegarde ne réglerait pas le souci. Quelques personnes arrivent malgré tout à accéder à leur partie en relançant le jeu plusieurs fois après chaque crash, mais ce n'est clairement pas idéal.

Heureusement, Larian veille au grain et donne une solution aux joueurs pour contourner le problème, directement lié aux soucis du PSN qui sévissent depuis cette nuit, avant qu'il soit corrigé. Il suffit de déconnecter votre PS5 d'Internet avant de lancer le jeu, explique le studio sur X. Une manœuvre qui fonctionne très bien, comme le rapportent plusieurs personnes les réseaux sociaux et forums. Une fois votre partie chargée, vous pouvez reconnecter votre console à Internet si vous souhaitez jouer en multijoueur. On imagine que les développeurs belges étudient minutieusement le problème bien qu'il ne semble pas être de leur ressort.

En tout cas, Larian a beaucoup de travail en ce moment. En plus de devoir régler ce type de soucis, le studio travaille toujours pour apporter de nouvelles fonctionnalités à son bébé comme un mode photo ou le cross-play, sans qu'on sache exactement quand tout cela arrivera. De leur côté, les joueurs Xbox attendent avant tout une date de sortie officielle du RPG sur leur machine, mais ça ne devrait pas tarder, car Baldur's Gate 3 est prévu entre septembre et novembre.