Rappelons que ce fameux patch 7 aurait dû sortir dans cette version preview en début de semaine. Mais Larian Studios a dû en reporter le déploiement en raison d'apparitions de bugs de dernière minute. Il est donc enfin sorti sur Baldur's Gate 3 sous forme d'avant-première, mais malheureusement pas pour tout le monde.

Le patch 7 de Baldur's Gate 3 dispo à condition d'avoir réussi un jet de dé

Compte tenu des ajouts majeurs que ce patch apportera à Baldur's Gate 3, Larian Studios a décidé de le lancer en premier via une beta fermée. Ainsi, seuls les joueuses et joueurs ayant indiqué vouloir participer à cette phase de test et qui ont été sélectionné aléatoirement ont pu avoir droit au précieux sésame. Le report de son lancement a d'ailleurs permis a davantage d'aventuriers de tenter de faire leur jet de dé. Maintenant que le patch est lancé, est il est malheureusement trop tard.

Tout vient toutefois à point à qui sait attendre. Le très surveillé patch 7 sera en effet déployé officiellement sur Baldur's Gate 3 courant septembre. Il s'agit de l'une des mises à jour les plus cruciales pour le GOTY 2023, venant notamment ajouter le plein support des mods, tant sur PC que sur consoles. Larian Studios a bien conscience de l'importance d'une telle fonctionnalité pour la communauté, et veut donc faire les choses dans les règles de l'art. Quelques moddeurs triés sur le volet ont notamment pu essayer ces outils, avec des premiers résultats visiblement très prometteurs.

Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience pour voir ce que les moddeurs les plus talentueux peuvent concocter sur Baldur's Gate 3. Même si Larian Studios va bientôt laisser les clés de son bébé à sa très chère communauté, l'aventure n'est pas encore tout à fait terminée pour eux dans les Royaumes Oubliés. Le studio nous réserverait en effet encore quelques surprises pour en faire le C-RPG Donjons & Dragons le plus parfait possible. Ce pour mieux repartir vers de nouvelles aventures et de nouveaux jeux, qu'on surveille évidemment avec beaucoup d'intérêt.

Source : Baldur's Gate 3 sur X.com