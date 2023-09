Voilà plusieurs semaines que les joueurs PC se sont plongés dans Baldur's Gate 3. La plupart n'en sont pas encore sortis tant le RPG est généreux. Il pourrait même le devenir encore plus à l'avenir, puisque Larian Studios réfléchit déjà à la création d'un DLC avec un nouveau contenu scénaristique. Si le jeu se distingue, c'est pour son histoire dense, mais aussi par ses nombreux combats très tactiques, qui peuvent vraiment être difficiles. Heureusement, cette astuce peu connue pourrait vous changer la vie ou du moins la sauver.

Le petit plus qui change la vie dans Baldur's Gate 3

Maîtriser toutes les subtilités du système de combat de Baldur's Gate 3 est essentiel, et on peut dire qu'il y en a beaucoup. Étonnamment, l'une d'elles semble avoir échappée à beaucoup de joueurs et pourtant, elle peut changer énormément de choses puisqu'elle concerne la résurrection de vos alliés. Si vous jouez au RPG, vous avez peut-être pris l'habitude de vous rapprocher de votre coéquipier à terre pour utiliser une action pour le réanimer ou un sort de soin. Mais le déplacement peut vous faire perdre du temps ou tout simplement être impossible en fonction du terrain. Sachez qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de faire ça pour ramener un allié à la vie, parce qu'il est possible de carrément lancer une potion sur lui en étant à distance. Ce sont les développeurs de Baldur's Gate 3 eux-mêmes qui dévoilent cette technique à tout le monde et on peut voir que les joueurs paraissent vraiment surpris que cette option existe.

Attention, si vous souhaitez soigner un collègue encore en vie avec une potion de loin, ne la lancez pas directement sur lui, car vous allez lui infliger des dégâts. Il suffit simplement que votre allié se trouve dans la zone d'effet de votre objet pour qu'il fasse effet. Grâce à cette astuce, vous pouvez même soigner ou régénérer plusieurs membres de votre équipe en même temps !

Des changements à venir

À partir de maintenant, vous devriez résoudre vos combats dans Baldur's Gate 3 un peu plus facilement. Il ne s'agit pourtant pas d'une nouveauté, contrairement à la fonctionnalité que Larian Studios devrait ajouter prochainement, à savoir la modification du personnage en cours d'aventure. L'option devra attendre encore un peu car elle n'était pas incluses dans le second gros patch déployé plus tôt dans la semaine. Pour rappel, la mise à jour ajoute un nouvel épilogue pour Karlach ainsi que quelques scènes pour mieux développer ses problématiques. Il est également possible de mettre au placard les personnages créés lors d'une partie coopérative pour les remplacer par les compagnons de route classiques.