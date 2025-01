Attention, fans de Baldur's Gate 3 ! Une grosse arnaque circule actuellement et pourrait vous coûter cher. Ne vous laissez pas piéger. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Baldur’s Gate 3, le RPG acclamé de Larian Studios, continue de captiver les joueurs depuis sa sortie. Mais cette popularité attire aussi les arnaques. Dernière en date : une application sur l’App Store prétend proposer une version mobile du jeu. Pourtant, il s’agit d’un faux. Voici tout ce que vous devez savoir pour éviter de tomber dans le piège.

Un faux portage de Baldur's Gate 3 qui semble crédible

Cette fausse application, nommée "Baldurs Gate 3 - Mobile Turuk", imite habilement l’esthétique du jeu original. Elle utilise des captures d’écran modifiées et affiche une interface adaptée aux mobiles. À première vue, cela peut paraître convaincant.

Mais en y regardant de plus près, les anomalies sautent aux yeux. Le développeur mentionné, Dmytro Turuk, n’a aucun lien avec Larian Studios. De plus, aucune référence à l’univers Donjons & Dragons ou aux créateurs officiels du jeu n’est présente. Ces omissions suffisent à mettre la puce à l’oreille.

Un piège coûteux et risqué

Une fois téléchargée ce faux Baldur's Gate 3 , l’application propose un abonnement à 29,99 $ par mois pour accéder au jeu. Un montant exagéré, surtout pour un titre supposé gratuit. Mais ce n’est pas tout. L’application collecte des données personnelles, notamment l’adresse IP des utilisateurs. Ces informations pourraient être utilisées à des fins malveillantes.

Le risque est donc double : une perte d’argent et une possible compromission de vos données personnelles. Même si l’application semble alléchante, mieux vaut passer votre chemin.Actuellement, Baldur’s Gate 3 n’a pas de version mobile officielle. Larian Studios n’a fait aucune annonce en ce sens. Cependant, pour les nostalgiques, les versions mobiles des premiers opus de la série, Baldur’s Gate et Baldur’s Gate 2, sont disponibles.

Cette arnaque rappelle que les escrocs ciblent souvent les jeux les plus populaires. Si vous avez installé cette fausse application, désinstallez-la immédiatement et surveillez vos informations personnelles. En attendant une éventuelle version mobile officielle, mieux vaut profiter du jeu sur ses plateformes actuelles, en toute sécurité.

Source : App Store