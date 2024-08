Baldur's Gate 3 est sur le point de conclure un chapitre important de son histoire. Dans quelques semaines, tout le monde pourra télécharger l'énorme mise à jour 7 qui apportera les outils de modding. Après cela, Larian Studios basculera presque entièrement sur ses deux nouveaux gros jeux en développement. Mais ce n'est pas la fin de leur RPG à succès pour autant. « Ce n'est pas encore un adieu. Le voyage n'est pas encore terminé » a annoncé l'équipe pour informer la communauté que d'autres patchs seront déployés ultérieurement.

Une des fins du patch 7 de Baldur's Gate 3

Le patch 7 de Baldur's Gate 3 est dispo via la bêta fermée pour une partie des joueuses et joueurs. Une manière pour Larian Studios de repérer les éventuels problèmes, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sans gâcher l'expérience de millions de personnes. Et ce serait fort dommage tant cette mise à jour est attendue par les fans. Cette update inclura les outils de modding réclamés, mais comprendra également des nouveautés préparées avec amour par les développeurs. Attendez-vous à des améliorations au niveau de l'écran partagé lors de sessions en coopération, à plus de 1000 corrections de bugs, à des ajouts pour la difficulté Honneur ou encore à l'arrivée de la barde Alfira arrive en tant que compagnon.

Mais Larian Studios tient aussi à renforcer l'aspect narratif de Baldur's Gate 3 avec de nouvelles cinématiques, dont des fins pas spécialement heureuses. Et on en a encore la preuve aujourd'hui avec un nouvel aperçu de l'énorme patch 7, et plus particulièrement d'une conclusion inédite pour le personnage de Dark Urge. C'est violent ! Attention spoilers !!!

« Mon père serait si fier de moi. Embrassez votre destin et régalez avec yeux avec un nouveau teaser d'une fin maléfique pour Dark Urge, qui débarquera en septembre ». Cette fin maléfique pour Dark Urge sera disponible avec le patch 7 de Baldur's Gate 3 en septembre prochain. Dans cet extrait, on peut voir le protagoniste qui prend possession de Lae'Zel, Wyll et Shadowheart pour les forcer à se jeter dans le vide. On a connu plus sympa quand même.

Source : compte officiel X Baldur's Gate 3.