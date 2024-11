Une fois de plus, Larian Studios défraie la chronique et nous surprend de la plus agréable manière. Alors qu'il disait en avoir terminé avec l'ajout massif de nouveautés dans Baldur's Gate 3, voilà qu'un patch 8 à venir bientôt en est rempli. Celui-ci comprend en effet de nombreuses fonctionnalités attendues de longue date, mais également des ajouts qui risquent de furieusement donner envie d'y rejouer. Ceci étant dit, il faudra attendre un peu avant de pouvoir essayer tout ça. On décortique cette annonce coup de poing.

Baldur's Gate 3 va encore gâter ses joueurs avec le patch 8 à venir

Le fameux patch 7 introduisant le plein support des mods, offrant en quelque sorte les clés du château à la communauté, devait être le dernier pour Baldur's Gate 3. On compte aujourd'hui plus de 3 000 mods créés depuis ce patch, et plus de 70 millions de téléchargement. Le GOTY 2023 absolu reste donc encore un carton phénoménal, un an après sa sortie. Larian nous avait bien promis l'ajout plus tard de certaines fonctionnalités comme un mode photo désormais traditionnel dans les jeux ou le cross-play entre PC et consoles. Ceux-ci figurent bien dans la feuille de route du patch 8. À noter que celui-ci ne sera pas disponible tout de suite, passant d'abord par une phase de stress-test à partir de janvier prochain.

Mais ce n'est pas la seule agréable surprise que Larian Studios a gardé dans sa manche pour le patch 8 de Baldur's Gate 3. En plus des très attendus mode photo et cross-play, le titre accueille également la bagatelle de 12 nouvelles sous-classes issues de la 5ème édition de Donjons & Dragons, dont certaines attendues de très longue date par les fans de l'emblématique jeu de rôle. Toutes les classes vont donc disposer de toutes nouvelles manières de jouer et nouveaux sorts à essayer. Les sous-classes à venir se présentent comme suit :

Barde : Collège du Charme

Barbare : Voie des Géants

Clerc : Domaine de la Mort

Druide : Cercle des Étoiles

Paladin : Serment de la Couronne

Guerrier : Archer Arcanique

Moine : Maître de l'Ivresse

Ranger : Gardien de la Nuée

Roublard : Boucanier

Ensorceleur : Magie de l'Ombre

Occultiste : Lame Maudite

Sorcier : Chantelame

Le patch 8 viendra également encore corriger divers bugs anciens comme nouveaux pouvant arriver avec cette véritable vague de nouveautés. La communauté de Baldur's Gate 3 est en tout cas une fois encore bien gâtée. Reste à connaître sa date de déploiement, la phase de stress-test n'étant accéssible qu'à celles et ceux désireux de s'inscrire pour essayer tout cela pour aider Larian Studios à traquer d'éventuels problèmes occasionnés. Vous trouverez en tout cas toutes les nouveautés à venir dans le détail notamment via la page Steam du jeu.

Source : Page Steam de Baldur's Gate 3