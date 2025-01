L'énorme patch 8 qui arrive bientôt sur Baldur's Gate 3 avec d'énormes nouveautés attendues comme le mode Photo, la coopération en écran splitté et de toutes nouvelles sous-classes sera officiellement le dernier. Larian Studios entend en effet définitivement dire adieu à Faerûn et se lancer à corps perdu dans une toute nouvelle aventure, comme le confirme son emblématique PDG, Swen Vincke.

L'aventure Baldur's Gate 3 se termine enfin, une autre commence

Avec Baldur's Gate 3, Larian Studios s'est propulsé comme l'un des plus grands studios occidentaux du moment, en montrant à toute l'industrie en 2023 que la « simple » volonté de faire un excellent jeu respectueux des joueurs peut mener à un énorme succès. Encore aujourd'hui, le titre continue d'être un carton et se place comme l'un des plus grands C-RPG de tous les temps. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, et tel est le cas pour le développement du GOTY 2023 absolu. Le patch 8 sera en effet le dernier de sa catégorie, Larian Studios souhaitant enfin tourner cette page marquante de son histoire.

Une histoire d'ailleurs semée d'embûches : avant les excellentes mais niches Divinity Original Sin et la consécration ultime avec Baldur's Gate 3, Larian Studios avait frôlé la faillite. Son parcours rocambolesque a fait l'objet d'une vidéo de Veteran Joystick, à laquelle le PDG Swen Vincke a réagi. « Cette vidéo m'a rendu nostalgique. Notre aventure a jusque-là été incroyable, mais l'histoire est encore loin d'être terminée. Restez à l'écoute ».

Grâce au support des mods introduit par le patch 7, Baldur's Gate 3 est quoi qu'il en soit désormais entre les mains plus que capables d'une énorme communauté de fans. Une fois le patch 8 déployé, Larian Studios pourra donc dormir sur ses deux oreilles et se consacrer pleinement à ses futurs jeux déjà en route, comme le confirment nos confrères chez VideoGamer. Même s'il n'est pas question d'un Baldur's Gate 4 (mais peut-être plutôt d'un Divinity Original Sin 3 ?), on surveille naturellement ce que les joyeux belges nous préparent avec une grande excitation. Compte tenu de leurs ambitions démesurées et de leur volonté de bien faire les choses, il faudra cependant a priori faire preuve d'énormément de patience pour voir ce qu'ils nous réservent.

Sources : Swen Vincke sur X.com ; VideoGamer