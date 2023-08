Bien que Baldur's Gate 3 ne soit disponible que depuis quelques jours, certains joueurs pressés qui ont toujours le regard qui se tourne vers l'avenir parlent déjà entre eux et sur les forums d'une possible extension. Et il faut bien admettre que quand on aime un jeu, on apprécie pouvoir s'y replonger pendant très longtemps. Est ce que ça sera le cas sur le RPG de Larian ? Le studio belge s'exprime.

Une suite en travaux pour Baldur's Gate 3 ?

À l'instar des gros RPG de chez CD Projekt, aura t-on le droit à une extension pour Baldur's Gate 3 ? C'est hélas plus compliqué que ça... Dans une interview avec PC Gamer, le co-fondateur de Larian et directeur créatif du RPG, Swen Vincke, a affirmé que l'équipe n'avait pas "commencé le développement sur une extension", et que les règles de D&D de haut niveau rendent la probabilité qu'une telle extension se produise très... mince. Pour faire simple, dans les règles de Donjons et Dragons dans lequel se déroule Baldur's Gate 3, une fois que les joueurs ont dépassé le niveau 12, leurs personnages commencent à recevoir des compétences "divines", comme la capacité de faire mourir immédiatement les ennemis et voir dans l'avenir. Forcément avec ce type de skills et une puissance de ce genre, il est difficile d'imaginer pouvoir profiter d'un nouvel antagoniste ou d'un gros contenu sur une longue durée. C'est d'ailleurs ce qu'explique en substance Vincke. Voyez plutôt :

Les aventures de [niveau 12-20] nécessitent une façon différente d'appréhender les choses, en termes d'antagonistes à affronter, ce qui demande beaucoup de développement pour les réaliser correctement. De fait, c'est bien plus qu'une simple extension en termes d'effort de développement. Beaucoup d'aventures de D&D sont inférieures au niveau 12, précisément pour cette raison.... De prime abord, ça semble être un contenu d'extension facile à faire jusqu'à ce que vous commenciez à y réfléchir et que ce ne soit pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer.

La porte totalement close ?

Dans le monde du jeu vidéo il ne faut jamais dire jamais. Outre l'aspect mercantile qui rentre en jeu, si la demande des joueurs est vraiment forte à ce sujet il est difficile d'imaginer aucune extension pour Baldur's Gate 3. D'ailleurs Vincke lui même doute encore sur le sujet et ne sait pas trop sur quel pied danser.

J'ai appris par le passé qu'il faut être prudent en annonçant les choses avant qu'elles ne soient prêtes, car parfois il faut les annuler parce qu'elles ne fonctionnent pas. Nous pourrions travailler sur une extension et cela pourrait être ennuyeux, et nous serions dans l'obligation d'arreter de travailler dessus...

Pour le moment il reste encore BEAUCOUP de choses à découvrir sur le jeu de base sans compter que les joueurs PS5 attendent Baldur's Gate 3 pour le 6 septembre prochain et les utilisateurs Xbox... plus tard (mais quand ?). Pendant ce temps le jeu continue de battre tous les records avec notamment un total de 800 000 joueurs en simultané ainsi qu'un top 1 des ventes Steam sur plusieurs jours consécutifs. Sur PlayStation 5 c'est le même combat puisque le RPG est actuellement le jeu le plus précommandé de la plateforme dans plusieurs pays. Une petite révolution dans le genre du RPG ? En tout cas ça plait énormément peu importe le support et bientôt vous pourrez découvrir si ça plait aussi à l'équipe de Gameblog grâce à notre futur TEST.