Baldur's Gate 3 ne cesse de surprendre sa communauté. Au-delà d'améliorer simplement le jeu via des patchs, les développeurs, très joueurs, s'amusent à ajouter des mécaniques particulièrement drôles

Dans sa cinquième grande mise à jour, Baldur's Gate 3 de Larian Studios a introduit des changements notables. Y compris un nouvel épilogue et de nouveaux modes. Et dans le flot de contenus, l'un a fait rire beaucoup de monde. Même s'il a mis plus de temps à être découvert.

Baldur's Gate 3 fait rire tout le monde

On peut dire que le studio belge Larian est une bande de petits farceurs. Et ils aiment cacher des secrets dans le RPG Baldur's Gate 3. Ainsi, un ajout moins significatif mais remarquable a également été fait : les organes génitaux masculins des personnages ont désormais une physique réaliste de balancement. Les fans ont remarqué cette mise à jour après sa sortie le 30 novembre.

Dans le jeu, il est en effet possible de voir cet effet en utilisant le créateur de personnage ou le Miroir Magique. Celui-ci permet de visualiser et de faire pivoter le modèle du personnage. Si le personnage n'est pas habillé ou si l'option "Cacher les Vêtements" est activée, les organes génitaux sont visibles et se balancent lorsqu'on fait pivoter le modèle.

Cette fonctionnalité s'ajoute à la personnalisation déjà poussée des personnages. Avec les options pour le corps mais aussi les pronoms, offrant une liberté de forme et d'identité. Larian Studios avait déjà parlé de personnalisation génitale, mais l'ajout de cette physique réaliste a été une surprise pour beaucoup.

Un jeu autre notable où il est possible de personnaliser les parties génitales est Cyberpunk 2077. Cette caractéristique de personnalisation a été largement discutée et commentée dans les médias et parmi les joueurs à la sortie du jeu. C'est l'un des rares exemples de jeux offrant un tel degré de personnalisation corporelle.

Un patch 5 et du nouveau contenu

En fait, le patch 5 de Baldur's Gate 3 est assez énorme. On retrouve :