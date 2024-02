Baldur’s Gate 3 a fait sensation en 2023. Il a même été élu jeu de l’année aux Game Awards devant d’autres gros titres. Les studios Larian, connus notamment pour Divinity : Original Sin 2, un autre RPG populaire, ont montré tout leur savoir-faire dans ce soft plutôt unique pour le genre. En effet, BG3 se joue comme un jeu de rôle sur table avec des lancers de dés et des choix décisifs pour la narration. Les possibilités sont extrêmement nombreuses et les parties de chaque joueur ne se ressemblent pas. Une grande partie de l’intérêt du soft repose alors sur le fait de voir se développer nos personnages et leurs arcs narratifs pendant des heures et des heures de jeu. Il y a donc une part de frustration quand cela s’arrête finalement. Cela n’a pas empêché les internautes d’imaginer des suites aux destins de ces protagonistes dans un potentiel DLC de Baldur's Gate 3. Attention, les articles qui suivent contiennent des spoilers pour certains personnages. Ne lisez pas avant d'avoir terminer la trame principale au moins une fois.

Des joueurs imaginent des DLC pour Baldur’s Gate 3

Pour beaucoup de joueurs, l’intérêt d’un potentiel DLC pour Baldur's Gate 3 serait donc de poursuivre l’histoire de certains personnages. Dans les différents scénarios partout sur le Toile, on retrouve souvent la volonté des internautes de complètement guérir Karlach de son cœur démoniaque. En effet, cette dernière ne peut survivre en dehors d’Avernus que grâce à certains artifices. Au fur et à mesure, son existence en dehors de ce lieu devient de moins en moins pénible. Seulement voilà, elle est loin d’être débarrassée de ce mal. Un DLC sur Karlach permettrait aussi d’explorer plus en profondeur Avernus, d'autant que cela semblait avoir été teasé dans une précédente mise à jour.

Karlach dans Baldur's Gate 3

Parmi les autres personnages populaires, on retrouve Flétriss, l'énigmatique mort-vivant qui serait en réalité Jergal, le Dieu de la Mort. À la toute fin du jeu, dans une cinématique, on le voit regarder une peinture murale représentant les Trois Funestes, trois divinités. Il se met alors à rire d’eux sans que nous n’ayons plus de détails, beaucoup pensent que cela aurait été un point de départ pour une histoire secondaire, autour de ces divinités et de notre fidèle allié.

Les difficultés d’un tel DLC

Cependant, des histoires supplémentaires centrées sur seulement quelques personnages impliqueraient que ces derniers fassent partie de l’équipe du joueur ou même qu’ils soient encore en vie. Les fins étant vraiment nombreuses dans Baldur's Gate 3, il est presque impossible de prévoir une suite. Une autre option serait un préquel ou alors une histoire avec d’autres personnages non-présents dans la première version.

On peut aussi penser qu’un potentiel DLC pourrait apporter d’autres contenus que seulement des éléments narratifs. Par exemple, on pourrait voir ajouter des niveaux supplémentaires. Une caractéristique intéressante puisque dans D&D, à un certain niveau, les personnages débloquent des capacités aussi puissantes que celles de certains dieux. Une façon originale de confronter nos héros à de telles entités.

Néanmoins, nous savons que Larian travaille actuellement sur son prochain projet. Il semble alors extrêmement peu probable qu’un DLC arrive pour Baldur’s Gate 3, même si le studio n'a jamais vraiment fermé la porte. Il est tout de même amusant de voir que cela n’a pas arrêté l’imagination des joueurs du RPG.