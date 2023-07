Quand on veut très fort un jeu on est content de pouvoir y jouer tout de suite sans attendre ou se faire de fausses idées. Certains joueurs, pour ceux qui n'ont pas le chance d'être étudiants, prennent même parfois des jours de congés en conséquent pour avoir la certitude de pouvoir jouer l'esprit tranquille sans se soucier du reste. Pour le RPG Baldur's Gate 3, le studio belge Larian pense à vous et dévoile les heures d'accessibilité partout à travers le monde.

Baldur's Gate 3, les heures de disponibilité pour être 100% alerte

Conscient de l'attente de son bébé, les créateurs de Baldur's Gate 3 ont dévoilé les heures exactes pour jouer. Selon votre fuseau horaire, comme toujours, cela peut changer.

C'est bientôt l'heure : Baldur's Gate 3 sortira sur PC jeudi prochain, le 3 août ! Consultez la carte ci-dessous pour connaître les dates de lancement en fonction de votre lieu de résidence.

On vous a retranscrit chaque fuseau horaire en français pour les curieux :

Gent (même fuseau horaire que Paris) : 17h00

: 17h00 Quebec : 11h00

: 11h00 New York : 11h00

: 11h00 Los Angeles : 8h00

: 8h00 Dublin : 16h00

: 16h00 Tokyo : 00h00

: 00h00 Kuala Lumpur : 23h00

: 23h00 Sidney (4 aout) : 01h00

(4 aout) : 01h00 Auckland (4 aout) : 03h00

Il ne reste plus longtemps à patienter pour pouvoir poser nos mains dessus. RPG ultra complet et profond oblige, rien que la création de votre personnage et de son histoire devrait vous prendre une bonne heure. Donc à moins de rusher l'ensemble ne comptez même pas jouer réellement avant 18h00 si vous êtes du genre à prendre votre temps. D'après les dires de Larian il devrait s'agir du plus gros projet du studio et clairement l'un des RPG les plus longs que l'on a eu l'occasion de voir. Il va donc falloir se préparer mentalement pour accueillir la bête sur son PC.

Votre PC est t-il prêt ?

Pour ceux qui doutent encore sur la puissance du PC à avoir pour faire tourner convenablement Baldur's Gate 3, on vous fait un rappel sur tout ce que l'on sait. Voici en premier lieu la configuration minimale puis recommandée :

Processeur : Intel Core i5 4690 / AMD FX 8350

: Intel Core i5 4690 / AMD FX 8350 Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 - 4 Go VRAM / AMD Radeon RX 480 - 4 Go VRAM

: Nvidia GeForce GTX 970 - 4 Go VRAM / AMD Radeon RX 480 - 4 Go VRAM RAM : 8 Go

: 8 Go DirectX : DX11

: DX11 Système d'exploitation : Windows 10

: Windows 10 Stockage : 150 Go