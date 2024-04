L’année 2024 a déjà offert aux joueurs de très belles surprises, comme Helldiver 2. Même si certaines licences importantes continuent à dominer les classements de Steam (comme PUBG ou Destiny 2), des petits jeux indépendants réussissent régulièrement à se frayer un chemin entre ces mastodontes. En février dernier, c'est un "simple", jeu de réflexion qui est parvenu à figurer parmi les titres les plus joués, Balatro. Ce dernier a également rencontré un succès immédiat sur Nintendo Switch et PS5. En quelques jours, c'est devenu un véritable phénomène et il vous réserve prochainement une petite surprise.

Le phénomène Balatro sur Steam et partout d'ailleurs

Balatro n'a jamais été qu'un simple jeu de poker ; il mélange différents genres. La règle universelle des jeux de cartes y est associée à une notion de deckbuilding et un gameplay rogue-lite. Vous ne devrez pas non plus vous contenter de votre main pour gagner, car tricher est vivement encouragé. Vous devrez même abuser de combinaisons parfois illégales ou absurdes, mais surtout faire le plus de combos. C'est une recette qui a vraisemblablement très bien marché, puisqu'en seulement quelques jours, Balatro a été écoulé à plus de 500 000 copies sur Steam. Presque une bénédiction pour LocalThunk, l'unique développeur derrière ce soft, qui n'aurait juré que son jeu allait devenir si addictif pour certains.

D'ailleurs, cet avantage aurait également pu devenir un problème de taille à cause de l’organisme PEGI, qui l'a très vite décrété que le titre allait devenir déconseillé aux moins de 18 ans à cause de son utilisation des codes des jeux d'argent. Balatro avait même failli disparaître de certaines boutiques en ligne à cause de cette décision. Heureusement, sa popularité lui a sauvé la mise. « Je suis reconnaissant envers tous les joueurs qui ont rendu ce succès possible. Balatro est bien plus qu'un simple jeu, c'est un rêve devenu réalité pour moi », avait déclaré son créateur. Depuis, le jeu va bien et aura bientôt sa première mise à jour.

Une petite surprise arrive : du contenu gratuit !

Le développeur de cette nouvelle pépite indé a par ailleurs annoncé l'arrivée d'une jolie surprise pour ses joueurs : une mise à jour avec du contenu gratuit. Cette dernière arrivera dans quelques jours. Elle corrigera quelques bugs, mais ajoutera surtout une nouvelle dimension au jeu de poker avec de nouvelles, des jokers inédits, des buffs et donc de nouveaux combos. A cela s'ajoute une quantité astronomique d'équilibrages. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date précise pour la sortie de cette mise à jour, mais vous pouvez d'ores et déjà la découvrir en bêta sur Steam. Si vous voulez devenir l'un des testeurs, nous vous expliquons pas à pas la démarche à suivre :