Les BAFTA Games Awards 2022 ont eu lieu en présentiel et c'est un autre titre aux mécaniques roguelike qui succède à Hadès, Returnal. Et comme nous allons le voir, il a fait honneur à ses nombreuses nominations. La scène indépendante n'a pas à rougir d'autant qu'elle remporte le vote du public cette année.

Returnal rafle tout aux BAFTA Games Awards 2022

Nominé à neuf reprises, Returnal décroche 4 BAFTA Games Awards dont le plus convoité de toute la cérémonie, celui du meilleur jeu. Et la concurrence était rude avec des poids lourds comme Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two, Deathloop, Forza Horizon 5, et Inscryption. Une victoire cependant amplement méritée pour Returnal qui sort aussi vainqueur des catégories "meilleur sound design", "meilleure bande-son" et "meilleure performance dans un premier rôle". Un triomphe en somme.

Ratchet & Clank : Rift Apart, une autre exclusivité PS5, s'octroie deux statuettes liées à l'animation et aux visuels. Enfin, c'est Forza Horizon 5, une exclu Xbox cette fois, qui soutire le prix du meilleur jeu anglais, devant Death's Door ou encore Sable.

Voici le palmarès complet des BAFTA Games Awards 2022 :

Meilleur jeu : Returnal

: Returnal Meilleure animation : Ratchet & Clank: Rift Apart

: Ratchet & Clank: Rift Apart Meilleure direction artistique : The Artful Escape

: The Artful Escape Meilleure réussite technique : Ratchet & Clank: Rift Apart

: Ratchet & Clank: Rift Apart Meilleur sound design : Returnal

: Returnal Meilleur jeu anglais : Forza Horizon 5

: Forza Horizon 5 Meilleur premier jeu : Toem

: Toem Meilleur jeu service : No Man’s Sky

: No Man’s Sky Meilleur jeu familial : Chicory: A Colorful Tale

: Chicory: A Colorful Tale Meilleur jeu "au-delà du divertissement" : Before Your Eyes

: Before Your Eyes Meilleur game design : Inscryption

: Inscryption Meilleur jeu multijoueur : It Takes Two

: It Takes Two Meilleure bande-son : Returnal

: Returnal Meilleure narration : Unpacking

: Unpacking Meilleure licence originale : It Takes Two

: It Takes Two Meilleure performance dans un premier rôle : Jane Perry (Returnal)

: Jane Perry (Returnal) Meilleure performance dans un second rôle : Kimberly Brooks (Psychonauts 2)

: Kimberly Brooks (Psychonauts 2) Jeu de l’année du public : Unpacking

La scène indé en force !

Ce qui frappe également dans ces BAFTA Games Awards 2022, c'est la représentation et la victoire des jeux indépendants. Unpacking, une expérience zen qui vous propose de déballer des cartons, est le coup de cœur du public et remporte aussi le trophée de la meilleure narration. Dit comme ça, ça peut rebuter, mais la proposition est en réalité magnifique.

Et comment ne pas relever Inscryption, une production Devolver Digital, qui a été une véritable révélation pour beaucoup. Bref, le jeu vidéo se porte bien.