Pour garder ses 10 millions d’adeptes, Back 4 Blood a préparé tout un programme post-lancement. Le premier DLC prévu dans la feuille de route du FPS coopératif dans le veine de Left 4 Dead arrive très bientôt. Histoire d’entretenir la flamme, Warner Bros dévoile son trailer de lancement.

Présentation du DLC de Back 4 Blood

Il est temps pour les joueurs de découvrir le premier DLC de Back 4 Blood. Warner Bros et Turtle Rock Studios avaient déjà confirmé la sortie de cette première extension pour le 12 avril à 19h. On sait maintenant ce qu’il y a précisément au menu de contenu additionnel payant, à moins d’avoir craqué pour les éditions Ultimate et Deluxe voire pour le Season Pass. L’éditeur a dévoilé une première bande-annonce donnant un aperçu des deux nouveaux Nettoyeurs jouables

Sharice est une pompière maniant la hache comme personne axée avant tout sur la défense. Heng, quant à lui, est un restaurateur aguerri doué pour pourfendre les infestés avec son couteau de cuisine. La vidéo nous entraîne également dans les profondeurs des Ruches d’Infestées, nouvelle activité coopérative en PvE. Ici des équipes de quatre joueurs descendront dans sept donjons composés de tunnels labyrinthiques remplis de monstres. Pour espérer en ressortir avec des récompenses exclusives, il faudra affronter trois nouveaux Infestés Déformés : les Oursins lançant des mines antipersonnel, les Déchiqueteurs et les redoutables Éventreurs qui infligent d'énormes dégâts. Toutes ces nouvelles variantes seront également jouables dans le mode Nuée en PvP.

Du contenu gratuit pour tout le monde

Back 4 Blood Extension 1 : Tunnels de la Terreur comprendra également son lot de nouveaux items. Le DLC s’accompagne aussi de 8 skins de personnages inédits et de 12 apparences d’armes. Les joueurs chercheront surtout à obtenir les 7 nouvelles armes légendaires de nouvelles cartes.

Une nouvelle mise à jour gratuite sera déployée en même temps que la sortie de l’extension. Elle apportera, entre autres, un niveau de difficulté supplémentaire (Aucun espoir), qui devrait ajouter une bonne dose de challenge pour les joueurs d’élite. Détail notable, et pas des moindres, tout le contenu de l’extension payante sera accessible à tous les joueurs du groupe si l’un d’eux est en possession du DLC. Un bon moyen d’en faire profiter les copains et de les faire revenir sur le jeu.