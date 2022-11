Après deux DLCs qui n'étaient pas forcément à la hauteur, le jeu de zombies Back 4 Blood confirme l'arrivée d'une troisième extension portant le nom de River of Blood. Le ton est clairement donné dans le titre. La sortie est prévue pour le 6 décembre 2022, dans le cadre du Passe annuel.

À quoi s'attendre avec ce DLC de Back 4 Blood ?

Un résumé en image du nouveau DLC.

River of Blood inclura donc une toute nouvelle campagne scénarisée avec une mission qui s'étend sur cinq cartes (chapitres) dans laquelle les joueurs devront remonter une rivière, s'arrêtant à différents points le long du chemin pour faire le plein ou affronter de nouvelles menaces, comme toujours. Pour l'occasion on aura la possibilité de jouer un nouveau personnage à savoir Tala, une ancienne adepte de secte devenue « Nettoyeur », accompagnée d'un Infesté nommé Jeff qui peut être invoqué pour aider l'équipe. Clairement on sent la grosse inspiration Michonne (The Walking Dead) dans cet ajout. Sauf que Tala semble troquer le katana pour l'arc.

River of Blood comprend également huit skins de personnages et 12 skins d'armes exclusifs, ainsi que de nouvelles armes, accessoires et cartes. ​ Comme un bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la mise à jour Trial of the Worm sera disponible gratuitement pour tous les détenteurs de Back 4 Blood et proposera un mode PvE coopératif dans lequel les joueurs choisissent leur chemin le long d'une chaîne de quatre cartes tout en gagnant des points de ravitaillement en cours de route.

Il faut maintenant patienter jusqu'au 6 décembre 2022 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 pour en profiter. On espère évidemment que ce troisième morceau sera meilleur que les deux autres qui ont reçu des critiques assez moyennes sur Steam comme vous pouvez le voir.