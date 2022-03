Ce n'est toujours pas Left 4 Dead 3 mais Back 4 Blood a su surfer sur la vague. Quelques mois après sa sortie, Turtle Rock Studios et Warner Bros. Interactive dressent un bilan positif et déroule sa feuille de route 2022 à court terme.

10 millions de survivants

C'est un fait, Back 4 Blood a rameuté un gros paquet de joueurs, amateurs de chair fraîcheur, dès sa sortie. Une fréquentation importante d'emblée qui peut s'expliquer par la présence du jeu dans le Xbox Game Pass. Et à défaut d'avoir L4D3, le titre s'est imposé comme une alternative viable auprès des fans et nouveaux venus.

Tout ça pour dire que le soft a élargi son cercle et compte désormais plus de 10 millions de joueurs. Si l'on en croit NPD Group, qui relève les ventes jeux vidéo du marché américain, le succès est tel que Back 4 Blood est la nouvelle licence la plus vendue sur consoles en 2021, aux Etats-Unis.

Le studio s'en réjouit :

Atteindre une telle étape si rapidement depuis le lancement de Back 4 Blood est un événement historique pour notre studio et cette franchise. En ce qui concerne l'avenir, nous sommes ravis de poursuivre sur notre lancée avec cette prochaine extension, Tunnels de la Terreur, qui offrira plus de contenu coopératif aux fans pour continuer à nettoyer le monde des Infestés.

Back 4 Blood prépare son extension "Tunnels de Terreur"

La suite de l'histoire du jeu s'écrira le 12 avril 2022 avec la sortie de la première extension (sur les trois prévues), "Tunnels de Terreur". Ce DLC payant - disponible dans les éditions Ultimate et Deluxe ou via le Passe Annuel - va enrichir le soft avec : deux nouveaux nettoyeurs (Sharice et Heng), huit skins exclusifs, plus de 15 cartes inédites et une pléiade d'éléments pour customiser armes et équipements.

Mais pour faire durer le plaisir, l'extension prévoit une nouvelle activité PvE "Ruches d'Infestés" dans laquelle il faudra examiner au peigne fin sept donjons blindés de tunnels labyrinthiques dans les profondeurs d'Evansburgh. Ces lieux sont habités par un autre type de menace, les Infestés déformés, jouables également dans le mode PvP Nuée. On en dénombre trois sortes :