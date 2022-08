Avec l'application ZEN, économisez sur vos achats de jeux vidéo récents, sur consoles et PC ! Achetez avec ZEN sur G2A et profitez du cashback !

Cet article est un contenu sponsorisé

ZEN, c'est l'application bancaire nouvelle génération qui vous permet de gérer en toute détente votre argent. L'inscription dure moins de cinq minutes pour avoir accès à tous les avantages d'une néo-banque.

Ne jamais être limité pour effectuer une opération mais aussi toujours se sentir couvert, c'est ce que propose ce service bancaire en ligne polonais. Extensions automatiques de garanties pour les appareils électroniques achetés avec sa carte bancaire ou remboursements en cashback immédiats sont quelques-uns des avantages de l'application ZEN.

ZEN App.

Jouez plus, payez moins !

Et quand on aime le jeu vidéo, l'application ZEN a un autre atout : celui de permettre d'économiser sur le prix des jeux les plus récents ! En effet, pour tout achat sur G2A, 10% de cashback sont offerts aux utilisateurs qui achètent via l'application ZEN !

Si vous n'êtes pas familier du principe du cashback, c'es très simple : il consiste à vous reverser un pourcentage de la somme dépensée pour vos achats effectués auprès de certaines enseignes. Et en l'occurrence ici, la plateforme de vente de jeux vidéo dématérialisés G2A. Si vous avez le portefeuille déjà rempli de cartes de fidélité, ce genre d'avantages, vous connaissez déjà.

L'occasion donc de se procurer le prochain DLC de Destiny 2 : La Reine Sorcière à tout petit prix, ou encore de bénéficier d'une bonne réduc' sur le nouveau FIFA 23 ou le AAA Cyberpunk 2077.

G2A

Mais ce n'est pas tout ! À l'occasion de cette offre pour celles et ceux qui veulent toujours découvrir plus de nouveaux jeux mais en restant vigilants avec leur budget, l'application bancaire ZEN est gratuite à l'essai pour 120 jours, soit quatre mois, histoire de bien la découvrir avec le code promo suivant : G2AZENPAY

Comment obtenir 10% de cashback sur G2A ?

C'est juste une question de clics. Cependant, le processus peut varier selon si vous avez déjà un ZEN ou non. Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées.

Étape 1 : Ajoutez le produit sélectionné au panier sur G2A.com et choisissez ZEN.COM comme méthode de paiement.

Attention ! Vous ne recevrez de cashback que si vous payez avec l'application ZEN.

Étape 2 : (pour ceux qui n'ont pas de compte ZEN)

Entrez votre numéro de téléphone pour recevoir un lien de téléchargement de l'application ZEN.COM. Après l'installation, créez votre compte ZEN à l'aide du code G2AZENPAY et confirmez le paiement dans la boutique G2A.com.

Étape 2 : (pour ceux qui ont un compte ZEN)

Lancez l'application ZEN.COM. Faites ensuite glisser l'écran principal vers le bas pour scanner le code QR et confirmer le paiement dans la boutique G2A.com. Vous pouvez simplifier le processus en activant le paiement ZEN dans les paramètres de l'application.

Étape 3 : C'est fait ! Le cashback de 10 % apparaîtra sur votre compte ZEN immédiatement après le paiement.