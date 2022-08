Le prochain jeu Avatar : The Last Airbender aurait des airs de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais comme vous le pensez. C’est en tout cas ce qu’affirme une source bien renseignée sur la licence.

Après de longues années de disette, la licence Avatar : The Last Airbender est prête à faire son retour dans le monde vidéoludique. En tout et pour tout, il y aurait quatre jeux en développement. L’un d’eux a dévoilé son titre à l’avance via un leak d'Amazon et on a de nouveaux détails sur ce RPG à destinations des consoles de salon et PC.

Des airs de Zelda BOTW pour Avatar Quest For Balance ?

On en sait un peu plus sur Avatar Quest For Balance. Révélé à l’avance par Amazon Japon, le RPG serait destiné à toutes les consoles de salon à savoir les PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, mais également le PC. Inspiré par l’univers d’Avatar Le Dernier Maître de l’Air, le titre sortira le 8 novembre prochain et d’après le site réputé AvatarNews, il pourrait faire de l'œil aux fans. Le média a en effet obtenu de nouvelles informations de sources sûres et même vu du gameplay.

Supervisé par Paramount et Avatar Studios, à l’origine de l'œuvre originale, Avatar Quest For Balance se déroule après les événements de la série. Des membres du fameux Ordre du Lotus Blanc se remémorent leurs souvenirs de guerre autour d’une partie de Pai Sho. Ils se rappellent donc les événements de la Guerre de cent ans contés dans la série. Pakku pour la saison 1, Bumi la seconde, et Iroh la troisième. En tant que joueur, vous devrez revivre ces scénarios à travers différents personnages jouables. Puisque leur mémoire n’est pas infaillible, certaines histoires seront alternatives et pourront différer du matériau d’origine. La source précise que « c’est un peu le What If d’Avatar ».

Visuellement, le jeu ressemblerait comme deux gouttes d’eau à Zelda : Breath of the Wild avec une direction artistique en cel-shading très similaire. En revanche, d’un point de vue du gameplay ce ne sera aucunement un open world. Le site ne donne pas davantage de détails sur les mécaniques RPG, mais nous devrions en savoir plus très prochainement. Avatar Quest For Balance devrait en effet profiter « d’un gros coup de boost marketing très prochainement ». La Gamescom 2022 semble donc toute indiquée.