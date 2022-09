Alors que tout le monde attend le jeu Avatar de chez Ubisoft c'est finalement Avatar Reckoning que nous avons pu découvrir ce soir lors de la conférence Marvel. Le fameux jeu mobile qui se veut particulièrement ambitieux, notamment dans ses graphismes et globalement l'ensemble de sa technique. D'autant qu'il tourne visiblement sous Unreal Engine.

Avatar oui ! Mais sur mobile

Si vous avez envie de visiter Pandora dans vos toilettes ou dans le train direction les vacances, cela sera bientôt possible grâce à Avatar Reckoning. Le jeu n'a pas encore de date de sortie et on se contentera d'un "soon" en guise de conclusion pour la vidéo de gameplay.

On peut toutefois noter pas mal de choses intéressantes comme la possibilité de personnaliser son avatar (sans mauvais jeu de mots) et même la possibilité de modifier son équipement (armes, etc). Le jeu est décrit comme un MMORPG Shooter, reste à voir qu'est ce qui prendra le pas sur la partie RPG et la partie shooter.

Le titre est développé par le studio Archosaur Games et édité par Level Infinite. Il devrait nous permettre d'en savoir plus sur l'univers du film avec notamment la découverte de lieux jamais vu auparavant de la planète Pandora.

Le film Avatar 2 est toujours prévu lui pour le 14 décembre 2022.

Qu'avez-vous pensé de ce jeu mobile ? Préférez-vous attendre le jeu d'Ubisoft ?