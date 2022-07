Sigourney Weaver, Zoe Saldana et Sam Worthington ne sont pas les seuls acteurs de retour dans Avatar 2: La Voie de l'Eau. Comme précédemment, si vous n'avez pas vu le premier film, il n'est pas judicieux de poursuivre la lecture au-delà. Spoiler incoming !

Un des méchants d'Avatar 2 révélé en image

Après avoir fait revivre le docteur Grace Augustine (Sigourney Weaver), le réalisateur James Cameron a inventé un moyen de ressusciter le commandant Miles Quaritch (Stephen Lang), le grand méchant du premier long-métrage. Un soldat envoyé pour coloniser Pandora et qui sera animé par une importante soif de vengeance. Son personnage a en effet été tué lors du combat final après avoir reçu des flèches bien senties de Neytiri, la femme de son ennemi Jake Sully.

Dans Avatar 2: La Voie de l'Eau, Quaritch sera « est plus grand, plus bleu et est énervé » apprend-on de la bouche de l'acteur lors d'un entretien avec Empire. « Mais il fera preuve davantage d'humilité. Quand vous prenez deux flèches Na'Vi dans la poitrine, vous vous en souvenez » précise t-il. Miles Quaritch ne reviendra pas sous sa forme humaine mais dans un nouveau corps, celui permis par le programme Avatar. Grâce à cela, il sera « aussi agile que n'importe quel Na'Vi » dans ses déplacements.

L'explication sur ce retour

Stephen Lang peut reprendre son rôle du commandant Miles Quaritch grâce aux Recoms ou Recombinants, des appareils de la RDA - l'organisation pour laquelle il travaille -, qui transposent la mémoire de soldats dans des avatars tout bleus. Quaritch et son armée sont sur les dents et entendent bien prendre le dessus, du moins essayer.

« Les membres de la RDA reviennent avec une armada pour reprendre le bien précieux qu'ils ont perdu précédemment » dit Jon Landau, producteur de la franchise. Ils exploiteront encore et toujours la terre de Pandora, mais également les océans. Pour cela, ils ont une nouvelle base « Bridgehead ».

Avatar 2: La Voie de l'Eau sera en salles le 14 décembre prochain.