Des anciens de Telltale Games dévoile un tout nouveau jeu dans la veine de The Wolf Among Us ou Tales from the Borderlands, entre autres. Ça devrait parler aux fans !

La 10e édition des Game Awards a été riche en émotions ! Des annonces toutes plus énormes les unes que les autres se sont succédées, faisant la joie des joueuses et joueurs du monde entier. Bien sûr, les yeux se sont rivés sur les AAA de grands studios, à l'instar de The Witcher 4 ou Intergalactic, la nouvelle licence de Naughty Dog. Mais, à côté des grosses productions, on a aussi retenu des titres prometteurs, notamment un concocté par d'anciens membres du réputé Telltale Games, le studio derrière The Wolf Among Us.

Les anciens de Telltale sous les projecteurs aux Game Award

Les fans de Telltale s'attendaient à voir The Wolf Among Us 2 aux Game Awards 2024. Malheureusement, le jeu ne se sera pas montré... À défaut, une autre annonce pourrait bien les satisfaire ! Le studio AdHoc, composé d'anciens membres dudit studio, dévoile un nouveau jeu : Dispatch. Le trailer montre déjà qu'il est dans la lignée narrative de Telltale.

Dans Dispatch, nous incarnerons Robert Robertson. Du moins, c'est son nom à la ville ! Car, l'homme est aussi un super-héros du nom de Mecha Man. Cependant, après une mésaventure, il est contraint de trouver un job... en tant que « dispatcher ». Au sein d'une agence spécialisée, il accompagne plusieurs super-vilains dans leur réhabilitation.

Né de la plume des créateurs de Tales from the Borderlands et The Wolf Among Us premier du nom, Dispatch sera fortement narratif. Les joueuses et joueurs devront constamment faire des choix, qui auront un impact sur la suite. Nous seront parfois face à des dilemmes tragiques, dans des situations de vie ou de mort. Cependant, le sens de l'humour des auteurs sera largement mis à profit pour offrir une expérience fun !

En parallèle, une dimension de gestion et de stratégie sera mise à profit. Robert va devoir manager toute une équipe de “nouveaux” super-héros. En prenant en compte leurs capacités respectives, il faudra les envoyer sur le terrain pour résoudre divers types de problèmes. Le tout est évidemment décliné dans une esthétique en 3D qui s'inspire des comic books, pour le plus grand plaisir des amateurs.

Un casting dingue pour Dispatch, dans la veine de The Wolf Among Us

Si vous avez suivi la cérémonie des Game Awards, vous savez donc que ce ne sont pas les développeurs qui se sont chargés de l'annonce du jeu. À la place, ce sont la comédienne Laura Bailey (The Last of Us 2, Marvel's Spider-Man) et l'acteur Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld) qui sont montés sur scène pour lancer le trailer.

Si on revient sur ce point, c'est que Dispatch proposera une distribution cinq étoiles. On ne connaît pas encore les personnages qui seront incarnés, mais les comédiens et comédiennes, eux, ont les connaît bien pour la plupart :

Alanah Pearce (Cyberpunk 2077, Gears 5)

Erin Yvette (The Wolf Among Us, Hades 2)

Jacksepticeye (River City Girls 2, Free Guy)

Jeffrey Wright (The Batman, The Last of Us HBO)

Joel Haver (High on Life)

Lance Cantstopolis, acteur et danseur

Matthew Mercer (Critical Role, Resident Evil 6)

MoistCr1TiKaL (Tropico 5, World of Warships)

THOT SQUAD (Musician: Pound Cake, Hoes Depressed)

Travis Willingham (The Legend of Vox Machina, LEGO Avengers)

AdHoc Studio nous donne donc rendez-vous en 2025 pour Dispatch. Pour le moment, le jeu n'est annoncé que sur PC, via Steam.