La Nintendo Switch 2 est sur toutes les lèvres, au même titre que la PS5 Pro à une certaine période. Si Sony a depuis présenté la nouvelle version boostée de sa console, Nintendo, quant à lui, reste toujours muet. Pourtant, les rumeurs s’activent depuis des semaines et rapportent qu’il y aurait bel et bien une présentation de Big N sous peu. D’ailleurs, un informateur réputé pour ses bonnes infos est revenu jouer avec nos nerfs. Quelque chose serait bien présenté prochainement, mais ça pourrait bien doucher toutes les attentes. Tout le monde veut la fameuse Switch 2, mais visiblement, Nintendo souhaite conserver le secret encore un peu et d’autres choses pourraient bien se montrer d’ici là. Comme rapporté par un grand nombre de médias, dont le très sérieux The Verge, la firme aurait un appareil mystérieux dans ses cartons. Ni une console, ni une manette...

Une autre annonce avant le Nintendo Switch 2 ?

Et c’est à cet objet que fait justement référence Nate the Hate, informateur bien connu du milieu, qui s’amuse régulièrement à faire du teasing concernant des informations qu'il possède, histoire d’alimenter ses réseaux et de faire réagir. En général, ce dernier fait des sondages et laisse les internautes théoriser avant de réagir lorsqu’il y a une bonne réponse. C’est une nouvelle fois ce qu’il a fait ici en demandant à ses fans sur Youtube s’ils pensaient que Nintendo présenterait prochainement du nouveau matériel.

Alors que beaucoup de personnes pensent que la Nintendo Switch 2 serait montrée dans les prochaines semaines, c’est à une toute autre proposition que l’insider a réagi. Le seul commentaire validé par l’informateur est un message qui affirme qu’il s’agirait du fameux appareil mystère dont le brevet est apparu en ligne la semaine dernière. « L'annonce sera un truc comme la rumeur du " réveil Nintendo " », le fameux engin mystère capable de détecter les mouvements et/ou la présence de personnes dans son champ d’action.

Réponse au sondage à retrouver sur la chaine Youtube de Nate the Hate

Encore une fois, on ne sait pas de quoi il s’agit. Certains pensent que ce serait un nouvel accessoire qui pourrait bien accompagner la Nintendo Switch 2 et la version actuelle, ou quelque chose lié aux parcs d’attractions à thème. Certains pensent aussi à un appareil qui serait utilisé pour des expériences en réalité augmentée comme Mario Kart Live ou même des jeux similaires à Pokemon Go. Pour l’heure donc, c’est le brouillard complet, mais quelque chose semble bien arriver à l’horizon.

Bientôt une annonce de la Nintendo Switch 2 ? Un appareil mystérieux ? Quels sont vos pronostics ?

