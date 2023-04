C’est l’un des jeux les plus polémiques de 2023, mais aussi l’un des plus appréciés par les joueurs, Atomic Heart se met une nouvelle fois à jour avec un gros patch.

Considéré par beaucoup comme étant un ersatz de Bioshock russe, le jeu du studio Mundfish a fait énormément parler de lui avant et après sa sortie.

Pointé du doigt à cause de plusieurs polémiques qui ont obligé le studio à s'excuser, Atomic Heart n’a pourtant pas bronché et a rapidement trouvé son public. Il faut dire que le jeu en a sous le coude et propose un univers plutôt riche, assumé et bien ficelé mine de rien. On notera aussi et surtout une direction artistique tout simplement sublime qui en met plein les mirettes.

Atomic Heart sera désormais plus fluide que jamais

Aujourd’hui, le FPS reçoit un gros patch qui, en plus de corriger divers bugs ici et là, ajoute une nouvelle fonctionnalité sur PS5 et Xbox Series. Avec cette mise à jour, les joueurs consoles pourront en effet profiter du jeu à 120fps s’ils possèdent un écran compatible. Comme Gran Turismo 7, Atomic Heart profitera alors d’une fluidité nettement améliorée. Un plus confortable non négligeable pour un FPS.

Beaucoup de correctifs en supplément

Pour le reste, Atomic Heart se contente de corriger plusieurs bugs et déploie de nombreux correctifs. Plusieurs problèmes ont été rectifiés. Notamment certains soucis qui pouvaient bloquer l’avancée de certaines quêtes ou poser problème lors de l'exploration de l'open world. Divers plantages graphiques on également été fixés. On vous laisse ici l’intégralité des notes de patch partagées par le studio.

Notes de patch 1.4 Atomic Heart sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

General HUD, réglages de la taille des sous-titres Ajout d'un mode 120Hz sur PS5 et Xbox Series (le mode fonctionnera uniquement avec les appareils compatibles : écrans et câble HDMI 2.1) Correction d'un problème lié au déverrouillage de certains trophées/succès. Correction d'un problème lié à la détection automatique de la langue choisie.



Graphismes et Audio Amélioration de l'affichage des ombres Correction d'un problème lié à l'absence de dessins animés dans les salles de sauvegarde. Modification de la liaison des funiculaires dans les tunnels du complexe Vavilov. Mise à jour des shaders À certains endroits, l'image blanche des téléviseurs est désormais statique Correction d'un problème avec les sous-titres "artistiques" (dans l'environnement) la traduction s'affiche désormais normalement. Mise à jour des animations à la première personne et correction des problèmes liés à l'apparition du corps du personnage lorsque vous jouez avec un FOV élevé.



Questions Correction d'un bug qui pouvait bloquer l'avancée de la quête de l'Express du matin. Icarus dans le VDNH s'élève désormais complètement lors du chargement d'une sauvegarde où il pouvait se bloquer parfois. Correction d'un problème lié à la sauvegarde du puzzle avec les rayons. Correction d'un problème d'affichage des sous-titres qui pouvaient se bloquer.



Gameplay et monde ouvert Ajout de la possibilité de piller les cadavres gisant dans l'eau. Amélioration de l'escalade dans les "angles" Ajout de la possibilité de lancer des funiculaires à l'entrée des tunnels du complexe Vavilov après les avoir traversés. Correction d'un problème de blocage dans les collisions à certains endroits. Correction de plusieurs problèmes liés à la capacité Télékinésie de masse. Optimisation et corrections pour les cadavres de mobs. Correction d'un problème de régénération de la santé lors du chargement d'une sauvegarde.



Stabilité Amélioration de l'optimisation (LTO et autres)