Le FPS uchronique d'Atomic Heart nous rappelle son existence avec un trailer qui envoie du bois ! Au-delà de son ambiance, le gameplay montré a l'air extrêmement prometteur.

Atomic Heart n'était pas présent lors de la conférence Gamescom 2022 et ce n'est peut-être pas plus mal. Il revient en solo avec un trailer explosif qui met l'eau à la bouche. Si la grosse ambiance est palpable - pouvant faire penser à de nombreux jeux tels Bioshock, System Shock, Metro ou Stalker - c'est pour son gameplay que le titre se fait remarquer. Un gameplay authentique qui prend même soin de laisser l'ATH.

Les combats ont l'air ultra dynamiques, violents et très visuels avec un personnage aussi à l'aise avec des armes qu'avec des pouvoirs à la longue distance, ou au corps à corps avec des fils qui sortent de sa main pour neutraliser un des robots.

L'histoire d’Atomic Heart explore une version alternative des années 50 dans une Union soviétique qui développa la robotique et d’autres technologies avancées durant la Seconde Guerre mondiale. Ce monde est proche de nos idéaux actuels : une société heureuse où la science est reine, des villes parfaites remplies de parcs verts et de belles places ensoleillées, une vie quotidienne entièrement automatisée, le désir d’explorer les étoiles… Tout cela est à portée, mais prenons un moment pour nous pencher sur le côté sombre de ce monde idéal : et si tout ceci avait déjà eu lieu ? Où cela mènerait-il ?