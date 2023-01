Le très attendu FPS Atomic Heart vient de faire fuiter du gameplay et ca sent tout de même très bon pour le nouveau FPS.

Hélas, aucun jeu ne semble épargné par les fuites. En conséquence de quoi, Atomic Heart vient de faire fuiter du gameplay sur YouTube comme le reporte nos camarades de chez wccftech. L'occasion d'admirer tout de même pas moins de 14 minutes de gameplay dont notamment des scènes de combat assez jouissives à base de grosses armes modifiées et de super-pouvoirs.

Atomic Heart, le gameplay qui donne envie

Comme vous pouvez le voir malgré la piètre qualité de la vidéo et de son flou omniprésent, Atomic Heart semble particulièrement beau et soigné dans ses effets et sa mise en scène. Pour mémoire le jeu prend place dans un univers dystopique dans lequel l'URSS a acquis une suprématie technologique totale sur la planète, notamment grâce à ses scientifiques de génie. Pour une fois ce ne sont pas les nazies qui réalisent ce défi mais bel et bien les soviétiques. Rien que pour cela, le titre semble marquer la différence. C'est un peu, l'anti-Wolfenstein.

La vidéo ci-dessus de Atomic Heart est aussi une bonne opportunité pour comprendre le fonctionnement des combats, qui peuvent visiblement être assez longs et qui peuvent faire penser sous certains aspects au FPS Serious Sam. Hélas nous ne savons pas dans quel paramètre de difficulté la vidéo est tournée ni même si il d'agit d'une vieille version du jeu ou non.

Pour mémoire, le titre Atomic Heart de chez Mundfish est attendu pour le 21 février 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. Comme ça, pas de jaloux à part peut être les utilisateurs de la Nintendo Switch.

Que pensez-vous de la vidéo de gameplay ci-dessus ? Cela vous donne t-il envie d'y jouer ?