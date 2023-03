La sortie d'Atlas Fallen était prévue pour le 16 mai. Malheureusement, il va falloir attendre plus longtemps pour découvrir le RPG.

Le marché de l'A-RPG ne manque pas de représentants emblématiques. Peu importe le type d'univers qui vous plaît, il y en a pour tous les goûts. Nous pourrions citer The Witcher 3, Dragon Age : Inquisition ou encore les plus récents Forspoken, Horizon Forbidden West ou Wo Long : Fallen Dynasty. Evidemment, chacun de ses jeux peut aussi rentrer dans d'autres catégories, comme celle du Souls-like ou simplement du monde ouvert. Atlas Fallen, lui, vient piocher dans plusieurs genres. Le RPG en monde ouvert jouable en coopération a dévoilé son gameplay bien nerveux il y a quelques jours. Suite à la diffusion de ces nouvelles images, la date sortie du jeu, fixée au 16 mai, avait sûrement été cochée par de nombreux joueurs dans leur calendrier. Mauvaise nouvelle, il faudra attendre quelques mois de plus pour profiter d'Atlas Fallen.

Le RPG Atlas Fallen reporté de plusieurs semaines

Le studio de développement Deck13 Interactive et l'éditeur Focus Entertainement viennent d'annoncer le report de la sortie d'Atlas Fallen. Une triste nouvelle pour les plus impatients, mais on comprend bien que c'est pour la bonne cause à la lecture du communiqué commun des deux entreprises partagé sur Twitter.

Notre objectif a toujours été de créer une expérience d'action RPG mémorable dans un cadre unique, avec un gameplay excitant et un mode coopération transparent entièrement jouable avec un ami. Nous aimerions donner au jeu un peu plus de temps, ce qui nous permettrait d'offrir la meilleure version possible d'Atlas Fallen. Pour ce faire, nous avons pris la décision difficile de repoussé le lancement d'Atlas Fallen au 10 août 2023. Nous vous prions de nous excuser pour cette mauvaise nouvelle.

Ne vous inquiétez pas, les développeurs ne vont pas vous laisser en plan jusqu'au 10 août prochain. Atlas Fallen donnera de ses nouvelles au début de l'été et dévoilera enfin son mode coop.

Une aventure qui met surtout l'accent sur la coopération ?

Si Atlas Fallen s'annonce déjà prometteur en solo, il pourrait dévoiler tout son potentiel en coopération. Combats dantesques et glissades sur le sable, mécanique de déplacement centrale du jeu, devraient être encore plus sympas à deux. Malheureusement pour ceux qui adorent vivre une expérience sur le même canapé, seul le multijoueur en ligne sera de la partie. Le RPG en monde ouvert Atlas Fallen sortira donc au cœur de l'été, le 10 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.