Disparue depuis plus d'une décennie, la célèbre marque au tatou fait donc son grand retour sur le devant de la scène, courtoisie d'Atari. Nous parlons bien sûr d'Infogrames, né en France en 1983. Rien que la mention de ce nom risque de faire remonter des souvenirs nostalgiques (ou traumatisants, c'est selon) chez beaucoup de joueurs.

Atari verse dans la nécromancie avec le retour d'Infogrames

Des joueurs vétérans comme ce très cher JDG risquent d'avoir une attaque à cette nouvelle. Contre toute attente, Atari a annoncé aujourd'hui faire revenir Infogrames en tant que label d'édition. La chose s'est faite sur son compte X.com officiel, de manière assez succincte. Wade Rosen, PDG d'Atari, avait ceci à dire sur le sujet : « Pendant des décennies, Infogrames s'est construit la réputation d'un éditeur et développeur de jeux incroyables et éclectiques. Nous sommes très excités de le compter à nouveau parmi nous ».

Plus précisément, Infogrames aura désormais la charge de gérer les jeux « sortant du cadre du portfolio des licences associées à Atari ». Parmi ceux-ci, nous trouvons notamment le jeu Totally Reliable Delivery Service, sorti en 2019. La franchise avait pour rappel été achetée par tinyBuild, et appartient désormais à Infogrames. « Avec ce jeu, le label démarre fort avec une licence forte qui a une base de joueurs loyale et enthousiaste ». C'est ce qu'a indiqué Geoffroy Châteauvieux, manager d'Infogrames. L'autre mission de ce label ressuscité s'inscrira dans la mission principale d'Atari. À savoir la préservation des jeux.

Est-ce à dire qu'Atari ressuscitera également par le biais d'Infogrames certains titres iconiques (mais pas forcément dans le bon sens du terme) comme les jeux Asterix, Tintin, Les Schtroumpfs et bien d'autres ? L'avenir nécromantique nous le dira.