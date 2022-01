La réalité virtuelle n’est désormais plus un rêve. HTC Vive, Oculus Quest et autres PlayStation VR ont réalisé la promesse faite pendant des années par de nombreux auteurs de fiction et sociétés high-tech. Dans les années 90, plusieurs marques de premier rang se sont essayées à la réalité virtuelle sur consoles sans jamais réussir à concrétiser l’essai. Et un vestige rarissime d’un de ces essais vient de refaire surface.

Le seul exemplaire fonctionnel du casque de réalité virtuelle de l’Atari Jaguar vient d’apparaître dans une vidéo publiée sur Twitter. Cette dernière a été filmée et partagée par un certain "Chronos_B." Et elle a de quoi faire baver aussi bien les collectionneurs que les fans d’Atari ou encore les historiens.

Comme le montrent la vidéo ainsi que les photos ci-dessous, ce casque Atari Jaguar fonctionne avec une version spéciale VR du jeu Missile Command 3D. Un imposant capteur sert également de relai entre le casque de réalité virtuelle et la console.

Une réalité virtuelle so 90s

Selon l’auteur de cette vidéo, seuls deux casques de réalité virtuelle Atari Jaguar sont actuellement dans la nature. Le premier est rouge, ne fonctionne pas, et appartient à un musée britannique. Le second, visible dans la vidéo ci-dessus, est donc bleu et fonctionne. Il appartient au collectionneur italien Marco Pasquali.

Au milieu des années 90, Atari et une société britannique appelée Virtuality ont planché sur un casque de réalité virtuelle destiné à la Jaguar. Un prototype de ce dernier avait par ailleurs été présenté lors du premier E3 en 1995. Mais comme les amateurs de l’histoire du jeu vidéo le savent, ce produit n’est jamais sorti dans le commerce.

Un projet trop ambitieux pour l’Atari Jaguar ?

Les difficultés financières rencontrées à l’époque par Atari n'ont pas donné un cadre de création optimal à ce projet. Son prix exorbitant ainsi que les limitations de la technologie de l’époque ont certainement fini d'avoir raison de lui. Il est en tout cas étonnant de voir qu’un casque de réalité virtuelle Atari Jaguar se trouve désormais dans les mains d’un particulier.

Quoi qu’il en soit, pour qui s’intéresse un minimum à la préservation du patrimoine vidéoludique, l’existence d’un exemplaire en état de marche est une excellente nouvelle. Reste maintenant à espérer que d’autres informations au sujet de ce casque et de son jeu seront prochainement diffusées.

Êtes-vous étonnés d’apprendre qu’un casque de réalité virtuelle Atari Jaguar fonctionnel existe toujours ? Vous souveniez-vous de l’existence d’un tel projet ? Aimeriez-vous pouvoir l’essayer ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.