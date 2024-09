Bonne nouvelle pour les fans d’Astro Bot ! La mise à jour 1.003, déployée le 12 septembre 2024, semble avoir corrigé un bug qui gênait beaucoup de joueurs. En effet, après le lancement du jeu la semaine dernière, un problème a été signalé par de nombreux utilisateurs. Désormais, il semble que tout soit rentré dans l'ordre.

Un problème en moins sur Astro Bot

Pour certains joueurs, la fonctionnalité de sauvegarde automatique ne fonctionnait pas comme prévu. Le jeu ne créait pas de sauvegarde jusqu’à ce que le joueur retourne au menu principal. Si le jeu plantait avant cette étape, toute progression depuis la dernière sauvegarde était perdue. Imaginez la frustration !

Heureusement, l’équipe de développement, Team Asobi, a entendu les plaintes et a réagi rapidement. La mise à jour 1.003 corrige ce bug de sauvegarde, offrant ainsi aux joueurs une expérience plus sereine. Comme quoi, le studio semble être à l'écoute de la communauté.

La communauté teste la mise à jour

Dès la sortie de la mise à jour, plusieurs utilisateurs de Reddit se sont empressés de tester si le problème avait vraiment été corrigé. L’un d’eux, a expliqué qu’il avait terminé un niveau puis quitté le jeu sans retourner au menu principal. Après avoir relancé le jeu, il a constaté avec soulagement que sa progression était bel et bien sauvegardée. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui craignaient de perdre leurs précieuses heures de jeu.

Cependant, tout n'est pas encore parfait. Certains joueurs signalent encore des plantages et des problèmes de surchauffe sur leur console. Il est aussi confirmé que cette mise à jour se concentre uniquement sur les correctifs et n’apporte pas de nouveau contenu. Malgré ces quelques soucis techniques, Astro Bot continue de faire l’unanimité. Le jeu est salué pour son charme, sa créativité et son amour manifeste pour les jeux vidéo.

Source : Asobi