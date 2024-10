Non content d'avoir proposé un excellent jeu de base pour la PS5 avec Astro Bot, Team Asobi continue de garnir son titre en nouveaux contenus gratuits. Ceux-ci prennent en l'occurrence la forme de niveaux speedruns, avec de nouveaux parcours à découvrir chaque semaine. Le second de sa catégorie est d'ailleurs disponible dès aujourd'hui? Voyons tout cela plus en détail.

Astro Bot speedrun ses nouveaux contenus gratuits

Depuis sa sortie le 6 septembre en exclusivité sur PS5, Astro Bot ne s'est pas reposé sur ses glorieux lauriers, fort d'un accueil critique et commercial de très bon aloi pour la suite. Team Asobi continue en effet de chouchouter son dernier bébé à coup de mises à jour et ajouts de nouveaux contenus gratuits, comme des robots à débloquer. C'est cette fois de tous nouveaux niveaux dédiés au speedrun qui nous intéressent ici. Cela a commencé la semaine dernière avec Travaux Turbo.

Cette semaine, Astro Bot en accueille un second, baptisé Glissade Glaciale, avec donc une thématique autour de la glace. Celui-ci s'installera automatiquement sur le jeu via sa dernière mise à jour, pesant le modeste poids de 386 Mo. Sony et Team Asobi en profitent pour nous teaser les prochains niveaux speedrun à venir sur le titre via d'autres petites mises à jour du même acabit tous les jeudi à 12 heures (heure de Paris). Le programme des futurs contenus gratuits hebdomadaires se présente comme suit :

Promenade Propulsée — 31 octobre

Gonflé à bloc — 7 novembre

Montée du Mercure — 14 novembre

Gageons qu'Astro Bot continuera à se garnir en contenu dans les semaines voire mois à venir. Fort d'un énorme succès initial et d'un suivi aussi régulier, le jeu de Team Asobi semble bien parti pour être un sérieux candidat au titre de GOTY 2024. Il faudra toutefois attendre l'annonce des nommés à ce prix prestigieux pour en avoir le cœur net.

Source : PlayStation sur X.com